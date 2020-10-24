Як працівники банків крадуть наші гроші?

Як захистити свої гроші в банку: поради експертів, які допоможуть вберегтися від шахраїв.

На Черкащині співробітниця одного з найбільших банків України вкрала у своїх клієнтів майже два мільйони гривень.

Жінка підробляла документи і знімала гроші людей в касі, або пересилала їх на інші рахунки.

І схожі інциденти трапляються в країні доволі часто.

Втім, прокрутити шахрайську схему з вашим рахунком банкірам не так просто, каже фінансовий експерт Олег Пензин. Адже кожен банк ретельно слідкує за усіма внутрішніми операціями. Тож найчастіше клієнти втрачають гроші через власну ж неуважність.

Ось кілька порад від експертів, які допоможуть вам уникнути шахрайства в банку.

Як захиститись від шахраїв у банку

Скористайтесь допомогою фахівця

Приватний детектив Руслан Болгов стверджує, що саме неуважність або необізнаність може зробити вас жертвою банкових махінацій.

Візьміть із собою когось, хто в цьому спеціалізується: адвоката чи юриста. Розуміти відсоткові ставки ви повинні від А до Я, включаючи усі підводні камені та приховані відсотки, які там можуть бути. Найкраще із цим допоможуть фахівці, — радить він.

Не залишайте та не давайте працівникам банків оригінали документів

Будь-який папірець може коштувати вам чи не усіх грошей.

Вам обов’язково дадуть перелік документів, які вимагаються для здійснення тих чи інших операцій, відкриття рахунків, наприклад. Вам скажуть, що потрібно, відповідно до тих нормативів та інструкцій, які затверджені в цьому банку та відповідно певних документів Національного банку України, — каже фінансовий експерт Олег Пензин.

Не попереджайте менеджерів заздалегідь, що будете забирати гроші з банку

Не кажіть, о котрій годині це зробите. Адже ваш менеджер чи касир банку запросто може виявитись інформатором злочинців.

Наприклад, забираєте ви свій депозит або берете кредит готівкою і вас одразу ж зливають бандитам. Щойно ви переступите поріг фінустанови на вас накинуться і пограбують. А співробітник банку, який вас здав, отримає свої відсотки від злочинців.

Що робити у випадку шахрайства?

Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою співробітника-шахрая, одразу бийте на сполох, ваші гроші можна повернути, каже адвокат Віталій Собкович.

Якщо у вкладників залишилися договори вкладу, квитанції про внесення коштів, то вкладники мають змогу звернутися до банку і просити повернення цих коштів. Якщо банк відмовляється повертати кошти добровільно, то їх можна стягнути в судовому порядку, — розповідає він.

Більше про те, як не стати жертвою шахрайства в банках дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не потрапити в руки грабіжників біля обмінників.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.