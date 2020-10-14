Чому не варто брати споживчі кредити?

Чули про споживчий кредит? Це коли гроші надають на особисті потреби, а не на комерційну діяльність.
Його сума не має перевищувати мінімальної зарплати, тобто 5000 гривень, а термін його повернення складає не більше, ніж місяць.
А ще варто знати про космічні відсотки, які він із собою несе.
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Держава бере в борг у комерційних банків під 10% річних, а ви у випадку споживчого кредиту берете під 100%. Вас фактично грабують.
Детальніше про це розповість блогер Андрій Оністрат, також відомий у YouTube як “Бегущий банкир”.
Чим небезпечні споживчі кредити та чому не варто їх брати?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збирається податкова контролювати статки українців.