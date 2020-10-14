Чому не варто брати споживчі кредити?

Чули про споживчий кредит? Це коли гроші надають на особисті потреби, а не на комерційну діяльність.

Його сума не має перевищувати мінімальної зарплати, тобто 5000 гривень, а термін його повернення складає не більше, ніж місяць.

А ще варто знати про космічні відсотки, які він із собою несе.

Держава бере в борг у комерційних банків під 10% річних, а ви у випадку споживчого кредиту берете під 100%. Вас фактично грабують.

Детальніше про це розповість блогер Андрій Оністрат, також відомий у YouTube як “Бегущий банкир”.

Чим небезпечні споживчі кредити та чому не варто їх брати?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збирається податкова контролювати статки українців.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.