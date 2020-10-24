Магнітні бурі у листопаді – календар небезпечних дат

Магнітні бурі можуть стати причиною головного болю, втоми та поганого настрою. Саме тому Ранок у Великому Місті підготував для тебе календар магнітних бур на листопад 2020 року, щоб тобі легше було орієнтуватися і знати, коли і чого чекати.
Магнітні бурі у листопаді 2020
У листопаді очікуються потужні і середні магнітні бурі. Тож подбай про своє здоров’я у цьому місяці.
З 1 по 10 листопада – сильні магнітні бурі
З 15 по 20 листопада – середні магнітні бурі
Вплив магнітних бур на людину
Насправді магнітні бурі є небезпечними. Особливо вони впливають на осіб з гіпертонією і гіпотонією. Також за статистикою приблизно 70% інсультів та інфарктів відбуваються у цей період.
Тож все ж варто бути обережними і серйозно поставитись до цього явища.
Окрім того, магнітні бурі викликають такі зміни в організмі:
-підвищення або пониження кров’яного тиску
– головний біль
– втому
– різку зміну настрою
– біль у м’язах на суглобах
– безсоння
– прискорене серцебиття
Як пережити магнітні бурі
– не перевантажуй організм роботою
– більше відпочивай
– підтримуй водний баланс (розрахунок: 40 мл води на 1 кг маси тіла)
– намагайся врівноважити емоційний стан
– приймай контрастний душ
– відмовся на деякий час від надмірних фізичних навантажень
– споживай продукти, багаті на магнійТакож по темі: Що важливо знати про інфаркт: фактори ризику, симптоми та перша допомога
Тепер ти знаєш, коли очікувати магнітні бурі у листопаді 2020 року. Користуйся порадами і читай інші календарі від Ранку у Великому Місті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечні родимки.