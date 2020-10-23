Яким передвиборчим обіцянкам (не) можна вірити?

За скільки купляють виборців під час виборчої кампанії 2020.
Громадянська мережа ОПОРА повідомляє, що за голос виборцям пропонують від 200 гривень. Такі пропозиції поширюють через популярні додатки для спілкування. Але є й такі кандидати, які вирішили піти перевіреним шляхом і використати технологію під кодовою назвою «гречка». Щоправда, замість гречки, в умовах пандемії у хід пішли ліки.
Хто з кандидатів заробив на виборцях, а хто пішов «гречаним» шляхом
Так, в Одесі журналісти зафіксували, як пенсіонерам роздавали у пакетах з політичною символікою антисептик та медикаменти: жарознижувальні, знеболювальні та від кашлю.
На Харківщині кандидат на посаду міського голови задобрював виборців безкоштовними тестами на коронавірус. Лаборанти їздили різними районами на пересувній станції з партійною агітацією. У Харкові від кандидата в депутати міської ради мешканцям міста роздавали маски. Звісно, що не забули додати до неї листівку, в якій була обіцянка про безкоштовну медицину.
– Ось ці всі передвиборчі гасла – це віддзеркалення соціологічних опитувань. Питають людей на вулицях, що вас найбільше турбує – високі тарифи, медицина, втрата роботи – і, політик бере і пише на борді «Створимо робочі місця», «Знизимо тарифи». У нас виборець сам хоче, щоб його обманювали, – каже політтехнолог Борис Тизенгаузен.
В Одесі напередодні виборів роздавали пакети з іменними листівками та дещо дивним листом, на якому написано особисті гарантії. У ньому кандидат на посаду міського голови обіцяє відремонтувати двір, у якому живе адресат. Щоправда, лише у разі своєї перемоги.Також по темі: Вибори під час пандемії: чи зможе Україна провести їх безпечно Місцеві вибори 2020: як проголосувати за новою виборчою системою Новий виборчий кодекс: як голосуватимуть українці
А от у Чернігові людей підкуповували електролампочками, повідомляє комітет виборців України. За їх даними, кандидатка в депутати Чернігівської міської ради разом з помічником ходили по домівках і пропонували мешканцям міста нібито взяти участь у програмі з енергозбереження. Натомість дарували електролампочки з логотипом партії.
Не секрет, що кандидати витрачають на передвиборчу агітацію чималі кошти. Не дивуйтесь, але комусь із них вдалося на ній навіть підзаробити.
У Житомирській області у супермаркетах продавали брендовані пакети з назвою партії. За дивним збігом обставин, власником мережі виявився кандидат від цієї політичної партії.
Як вибрати дійсно гідного кандидата?
– Нам зараз трошки пощастило, бо в нас партійні вибори. Тобто за кандидата, який балотується від партії, має фактично грати бренд партії. А тому слідкуйте за тим, що робиться в цій партії, слідкуйте за стрічкою претендента, – каже експерт з питань реформи місцевого самоврядування Юрій Ганущак.
І радить не голосувати за кандидата в кількох випадках:
- Якщо його немає в соціальних мережах, викресліть його. Це бізнес-проект.
- Якщо він почав говорити про місцеві проблеми місяць назад — викресліть.
- Якщо він не йде на телебачення або йде тільки на лояльні канали, особливо канали, які контролюються Путіним. Одразу викресліть і його, і його партію.
Чи є в Україні відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок? І яка відповідальність передбачена за підкуп виборців?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про місцеві вибори 2020.