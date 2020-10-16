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ICTV / Ранок / Марні обіцянки? Чи можна вірити словам кандидатів на місцевих виборах / 16.10.2020 16:10
16.10.2020 16:10
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Марні обіцянки? Чи можна вірити словам кандидатів на місцевих виборах

Фото: dreamstime

Знизити тарифи на газ, підвищити пенсію і зарплати, припинити війну та здобути мир. Такі політичні обіцянки лунають від деяких кандидатів на місцевих виборах.

Однак, якщо чуєте чи читаєте таке, знайте — це брехня та популізм, щоб здобути політичну підтримку населення. Перелічене вище не входить у компетенції місцевого самоврядування.

То як обрати кандидата, який не бреше вже у своїх обіцянках?

Експерт з питань реформ місцевого самоврядування Юрій Ганущак радить, перш за все, звертати увагу на партію, від якої висувається кандидат.

— Якщо партія створилася менше, ніж півроку назад — все. Це або бізнес проєкт або антиукраїнський, щоб збаламутити людей. Викреслюйте такі партії із свого списку претендентів.

Щоправда, бувають обіцянки, які начебто і відносяться до повноважень місцевої влади, а от розібратися, наскільки реально їх втілити, важко.

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Проаналізуймо, наскільки реальними є три ідеї від різних кандидатів.

        Чотири станції метро на рік?

Один з кандидатів на посаду мера Києва обіцяє відкривати щонайменше по чотири станції метро на рік.

Як стверджує цей кандидат, відкривати чотири станції на рік — це реальне й економічно обґрунтовано рішення.

Щоправда, експерт Юрій Ганущак наголошує, що метробудування у Києві коштує дуже дорого, особливо у районах з розвинутою інфраструктурою:

— Будівництво на глибинах є надзвичайно дороге, навіть для бюджету міста Києва. На інвестиційні проекти столиця може виділяти зі свого бюджету близько 5-6 млрд, однозначно до 10 млрд. Проект такого плану коштує млрд доларів чи євро. Тому це є брехня. Причому брехня, що зашкалює!

Безкоштовна електроенергія?

Так, вам не позчулось. Таке обіцяє претендент на мерське крісло у Закарпатті.

Він збирається утеплити та обладнати 450 багатоповерхівок сонячними батареями. Каже, що на повне фінансування в рік потрібно приблизно 300 млн грн, але достатньо сплатити 15-20%, і начебто кошти вже є. Решту нібито надасть держава, європейський та світові банки.

Натомість експерт Юрій Ганущак стверджує, що це теж відверта брехня. Все, що вдасться кандидату — це кинути місто в борги.

Троєщина — місто в місті?

Цілодобова електричка зі зручним графіком, великий офісний центр із робочими місцями, філіали українських та світових вищих навчальних закладів для випускників місцевих шкіл та сучасна рекреаційну зона — і все це не Троєщині!

— Насправді сіті центри — це не місце, де проживають люди. Там роблять гроші. Тобто з нуля треба зняти все, зробити площадку, переселити людей відповідним чином і поставити сіті центр з відповідним паркуванням та комунікаціями. Тобто людина може щиро вірити в реальність, просто критика вказує на те, що це надзвичайно дорогий і не самоокупний проект, — розповідає Юрій Ганущак.

Про ці та інші популістські обіцянки дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що радить МВФ Україні.

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Теги: місцеві вибори, обіцянки влади, популізм
16.10.2020 16:10



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