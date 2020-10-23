10 тисяч випадків на добу вже в листопаді: тривожні прогнози по COVID-19

Україна продовжує підніматись в антирейтингу за кількістю нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Невтішна статистика

Понад 320 тисяч інфікованих, з яких майже 6050 летальні випадки. Серед європейських країн ми вже на 8 місці.

Таке інтенсивне зростання нових хворих по всій країні ставить серйозні виклики перед медичною системою України.

Ми обмежені кількістю ліжок і кількістю медичних працівників. Наших лікарів та медсестер не стає більше, і ми не можемо їх, вибачте на такому слові – імпортувати з іншої країни. Нам просто їх може банально не вистачити, – заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Тривожні прогнози

І, схоже, ситуація буде лише погіршуватись.

Київська школа економіки опублікувала математично змодельований прогноз розвитку пандемії в Україні. І згідно з ним, вже з листопада в Україні можуть щодня фіксувати до 10 тисяч нових випадків COVID-19.

На думку фахівців, якщо ситуацію не взяти під контроль, то до кінця року від хвороби може померти до 20 тисяч людей.

Експерти підготували рекомендації, впровадивши які можна уникнути такого розвитку подій. Зокрема, необхідно:

Ввести комплексні карантинні обмеження в областях активного спалаху коронавірусу.

Посилити готовність лікарень до пікового навантаження.

Збільшити обсяги тестування.

У МОЗ також упевнені, що найближчим часом в Україні захворюваність на коронавірус лише зростатиме, а поліпшення ситуації можливе ближче до весни. І розповіли про три стадії розвитку COVID-19.

Перший етап – це перший тиждень захворювання, коли інфіковані відчувають себе повністю здоровими. І, слава Богу, на цьому етапі для 80% людей хвороба закінчується. З другого тижня починається найважча фаза – коли ураження органів здійснюється імунною системою. Далі захворювання переходить у наступну стадію – так званий пост-ковідний синдром. На сьогодні у світі він інтенсивно вивчається, – розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Обнадійливі новини

Попри це є й трохи позитиву. В інтерв’ю українським телеканалам президент України Володимир Зеленський розповів про українську вакцину, мовляв, наша вітчизняна розробка буде справді унікальною.

Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона не така як інші, – заявив президент.

Попри це, Зеленський додав, що якщо хтось у світі таки зможе випустити ефективну та безпечну вакцину, то Україна, безумовно, буде її закуповувати.

Щоправда, коли це станеться, спрогнозувати складно.

Як пише видання The Lancet, група американських дослідників заявила, що в 4-х вакцинах проти коронавірусу, які зараз випробовують, є компонент, що збільшує ризик зараження людей ВІЛ.

Йдеться про використання аденовірусу типу 5. В свою чергу компанії, які розробляють ці вакцини, заявили, що знають про проблему і враховують усі ризики.

Коронавірус у світі

Загалом у світі станом на 22 жовтня вже більше 41 мільйона людей заразились коронавірусною інфекцією.

На першому місці за кількістю хворих на COVID-19 залишаються Сполучені Штати, де захворіло більше 8 мільйонів людей.

За ними – Індія, Бразилія, Росія, Аргентина, Іспанія та Франція.

Щодо інших європейський країн, то зі вчорашнього дня і до 3 листопада на карантин закрилася Чехія.

За словами прем’єр міністра Чехії Андрея Бабіша, якби уряд не пішов на цей крок, то медична система рухнула би вже 7-11 листопада.

Досліджено ефективність масок

Тим часом японські вчені довели ефективність носіння масок в боротьбі з COVID-19.

Дослідження провели науковці з Токійського університету, а для експерименту використовували справжній коронавірус і манекени. Один манекен «пчихав», а інший за допомогою спеціальних механізмів «вдихав» повітря, імітуючи таким чином дихання людини.

Коли науковці одягли на другий манекен маску з тканини, то кількість вірусів, які він поглинув зменшилася на 17%.

Хірургічна маска виявилась ефективнішою – манекен поглинув на 47% менше вірусів. Та найкращим виявився респіратор N95. Він зменшив кількість вірусів, які поглинув манекен аж на 79%.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реальну ситуацію в “коронавірусних” лікарнях України.

Фото: Unsplash

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