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ICTV / Ранок / Дуда і Зеленський: як відбулась зустріч та про що домовились? / 14.10.2020 13:10
14.10.2020 13:10
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Дуда і Зеленський: як відбулась зустріч та про що домовились?


13 жовтня завершився дводенний візит Президента Польщі в Україну. Анджей Дуда відвідав Київ та Одесу.

Зеленський, крім подяки Польщі за локомотивну функцію на шляху України до ЄС, заявив також про зацікавленість Києва Ініціативою трьох морів.

Це платформа, яка об’єднала 12 європейських держав для реалізації потужних економічних та інфраструктурних проектів.

Тим часом, у спільній заяві обох президентів простежується польська підтримка поглиблення співпраці України та Тримор’я.

Про деталі та підсумки візиту стратегічного партнера у своєму сюжеті розповів Тарас Шако.

Також по темі: Саміт Україна-ЄС: що чекає Європа від України? Чи потрібна Україні російська вакцина від COVID-19 Хто буде наступним президентом України? Прогноз Казаріна

Як в Україні зустрічали президента Польщі? Про що домовились Зеленський і Дуда?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекає Європа від України.

Фото: сайт Президента України.

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Теги: Анджей Дуда, Володимир Зеленський, Польща, Україна
14.10.2020 13:10



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