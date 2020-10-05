Можна летіти! Які країни раді українцям у жовтні

Збираєшся на відпочинок у жовтні і шукаєш країну, куди можна спокійно полетіти з України? Ранок у Великому Місті зібрав список дозволених місць.

Читай про все нижче, щоб дізнатись подробиці.

Дозволені країни для відпочинку у жовтні

Болгарія

Щоб в’їхати у цю сонячну країну, з 1 жовтня по 30 листопада українцям потрібно мати довідку, яка свідчить про відсутність коронавірусу. І все. Сидіти на 14-денному карантині НЕ потрібно.

Однак ПЛР-тест варто зробити за 72 години до перетину кордону, не раніше.

Єгипет

Для відпочинку доступні такі місця як: Шарм ель-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам, Марса-Матрух.

Тут українцям раді, однак з вересня попросили усіх робити ПЛР-тест. Його можна здати як до поїздки, так і після прибуття на відпочинок.

Туреччина

На жаль, у Туреччині збільшилась кількість хворих на коронавірус, а тому запровадили необхідність носити всюди маски, навіть на пляжах. Вийняток – житло.

Також у транспорт можна буде заходити тільки, якщо будуть вільні сидячі місця. А після 24:00 ніяких вечірок.

Ті, хто порушуватиме правила, платитимуть штраф.

Чорногорія

У країну можна спокійно в’їжджати. Однак варто врахувати, що Чорногорія досі належить до списку червоних зон, тому краще утриматися від подорожі туди.

В іншому випадку потрібно буде пройти 14-денний карантин або по приїзду здати ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Хорватія

Це зелена зона, а тому в’їзд і виїзд здійснюється без проблем. Самоізоляцію ніхто просити не буде, але є одна умова: здати ПЛР-тест. Він повинен бути зробленим за останні 48 годин.

Албанія

Ця країна нарешті перемістилася у зелену зону, а тому в’їзд туди тепер без обмежень. І, що найприємніше – проходити самоізоляцію не потрібно.

Також у зелену зону нині відносять: ОАЕ, Боснію і Герцеґовину, Катар, Монако, Чилі.

Тепер ти знаєш, куди можна полетіти з України у жовтні 2020 року. Користуйся порадами і вдалої тобі подорожі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок у Туреччині.

Алла Гичка

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