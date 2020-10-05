Можна летіти! Які країни раді українцям у жовтні

Збираєшся на відпочинок у жовтні і шукаєш країну, куди можна спокійно полетіти з України? Ранок у Великому Місті зібрав список дозволених місць.
Читай про все нижче, щоб дізнатись подробиці.
Дозволені країни для відпочинку у жовтні
Болгарія
Щоб в’їхати у цю сонячну країну, з 1 жовтня по 30 листопада українцям потрібно мати довідку, яка свідчить про відсутність коронавірусу. І все. Сидіти на 14-денному карантині НЕ потрібно.
Однак ПЛР-тест варто зробити за 72 години до перетину кордону, не раніше.
Єгипет
Для відпочинку доступні такі місця як: Шарм ель-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам, Марса-Матрух.
Тут українцям раді, однак з вересня попросили усіх робити ПЛР-тест. Його можна здати як до поїздки, так і після прибуття на відпочинок.
Туреччина
На жаль, у Туреччині збільшилась кількість хворих на коронавірус, а тому запровадили необхідність носити всюди маски, навіть на пляжах. Вийняток – житло.
Також у транспорт можна буде заходити тільки, якщо будуть вільні сидячі місця. А після 24:00 ніяких вечірок.
Ті, хто порушуватиме правила, платитимуть штраф.
Чорногорія
У країну можна спокійно в’їжджати. Однак варто врахувати, що Чорногорія досі належить до списку червоних зон, тому краще утриматися від подорожі туди.
В іншому випадку потрібно буде пройти 14-денний карантин або по приїзду здати ПЛР-тест на наявність коронавірусу.
Хорватія
Це зелена зона, а тому в’їзд і виїзд здійснюється без проблем. Самоізоляцію ніхто просити не буде, але є одна умова: здати ПЛР-тест. Він повинен бути зробленим за останні 48 годин.
Албанія
Ця країна нарешті перемістилася у зелену зону, а тому в’їзд туди тепер без обмежень. І, що найприємніше – проходити самоізоляцію не потрібно.
Також у зелену зону нині відносять: ОАЕ, Боснію і Герцеґовину, Катар, Монако, Чилі.Також по темі: 7 правил ідеального відпочинку на морі Зібрались відпочивати на морі? Ось які небезпеки чатують на вас Що взяти з собою на відпочинок в Єгипет?
Тепер ти знаєш, куди можна полетіти з України у жовтні 2020 року. Користуйся порадами і вдалої тобі подорожі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок у Туреччині.