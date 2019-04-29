Як почистити ананас | Лайфхак

Ананас – тропічний і дуже смачний фрукт. Однак почистити його не так легко, як здається. Як швидко відділити шкірку від м’якоті? Ранок у Великому Місті знайшов для вас лайфхак.

Ананас: користь та шкода

Ананас – трав’яниста рослина, яка походить із Бразилії. В Україні цей фрукт виростити неможливо, тому його постачають із азіатських країн.

Стиглий ананас містить 86% води, сахарозу та органічні кислоти. Містить групу вітамінів В, С, провітамін А, також магній, кальцій, калій, цинк, залізо, мідь, марганець та йод. До речі, ананас містить значно більше вітаміну С, ніж лимон.

Ананас допомагає спалювати жири, бореться з простудними захворюваннями, допомагає позбутися болі в м’язах та суглобах, а ще зміцнює нервову систему, що не менш важливо для людини 21 століття. 🙂

Однак як і будь-який продукт, ананас має свої недоліки:

Людям, які мають проблеми зі шлунком, ананас протипоказаний. Адже цей фрукт містить кислоти, які можуть викликати подразнення слизової оболонки.

Ананасовий сік псує зубну емаль. Тому зловживати ним не варто. Але якщо все ж любите поласували, то краще після того почистіть зуби або прополощіть рот.

Цей тропічний фрукт є сильним алергеном, тому чутливим людям варто відмовитися від такої насолоди.

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Як вибрати стиглий ананас?

Вибрати ананас значно простіше, ніж здається. Стиглий фрукт має насичений приємний запах, густе листя і не має тріщин.

Якщо шкірка зелена – це ознака неспілості фрукта. Дозрілий ананас має золотисто-коричневий, жовтий або зелено-коричневий відтінок.

Не лякайтеся, якщо листя цього соковитого фрукта трішки підсохло і набрало жовтизни. Ананас не зіпсований, але такі ознаки дозволяються лише листочкам по краях. До того ж, враховуйте довжину листків, вони мають бути не більше 20 сантиметрів.

Ананас має приємний, ненав’язливий запах. Тож, якщо ви з порогу магазина відчули, як пахне фрукт, вірогідніше, він на стадії бродіння і вже давно переспів.

Є один метод, як швидко перевірити, чи спілий фрукт. Однією рукою охопіть листя ананасу, іншою трішки проверніть плід. Якщо він крутиться, то фрукт спілий, а як ні, то варто зачекати.

Як почистити ананас? 5 кроків

Зібрались ласувати ананасом, але не знаєте, як правильно його розрізати? Ми підкажемо. Все, що вам знадобиться – великий ніж та дошка для нарізання.

Зріжте кінці ананаса. Поставте фрукт вертикально та поступово зрізайте шкірку. Але не перестарайтеся. Різати треба тонко. Огляньте свій ананас. Після очищення від шкірки ви побачите на ньому коричневі кружечки. Їх треба обережно зрізати. Підказка – вони розташовані «спіралькою». Після цього розріжте ананас навпіл і кожну половину розріжте на чотири частини. На шматочках лишається тверда серцевина. Її теж треба відрізати, і після цього можна спокійно нарізати і подавати до столу.

Алла Гичка

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