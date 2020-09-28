Мода Plus-size 2020: стильні луки для жінок із пишними формами (ФОТО)

Як правильно підібрати модний одяг для жінок plus-size? Ранок у Великому Місті зібрав стильні моделі та тренди, які дозволять тобі ідеально виглядати у будь-якій ситуації.
Модні тренди Plus-size 2020
Кольори та принти
Тобі зовсім не обов’язково носити одяг виключно темних кольорів. Чому б не освіжити свій образ?
Не бійся яскравих кольорів. Навіть один вдалий акцент здатний зробити простий образ ультрамодним.
Ти сміливо можеш приміряти такі кольорові рішення:
- Пудровий
- Насичений синій
- Фіолетовий
- Бузковий
- М’ятний
- Гірчично-жовтий
- Усі інші, які тобі до вподоби.
А от надто помітних принтів (особливо, горизонтальної полоски, клітинки та великих квітів) краще уникати. Вони можуть додати фігурі масивності.
Якщо ж дуже хочеться проекспериментувати, то надай перевагу тонким діагональним або вертикальним лініям.
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Модні сукні плюс-сайз
Хочеш вибрати сукню, яка підкреслить усі переваги фігури і приховає недоліки?
Зверни увагу на такі фасони:
- Пряма сукня без декору або перехоплена тонким ремінцем.
- А-силует
- Із завищеною талією
- Із запахом
- Із драпіровкою на поясі
- Сукня-сорочка
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Універсальна порада: дівчатам із розміром XL і більше не варто обирати одяг із дуже тонких тканин, які щільно обтягують фігуру. Надавай перевагу моделям прямого крою – вони ідеально приховають усі небажані нюанси.
Модні джинси плюс-сайз
У цьому сезоні сміливо обирай актуальні зараз прямі джинси, моми або кльош. Головне, щоб вони тобі подобались і добре сіли.
Можеш також спробувати завужені до низу «банани» – вони роблять фігуру акуратною, а лук – дуже стильним.
А от від надто вузьких джинсів-скінні дівчатам з пишними формами краще відмовитись. Як, власне, і всім іншим. Адже ця модель давно втратила актуальність і зараз не в моді.
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Верхній одяг для жінок із пишними формами
Восени та взимку 2020 стильні жінки будуть утеплятися за допомогою кардиганів, пальто, пончо, шкірних курток і пуховиків.
Ті, хто носить великі розміри, можуть не особливо обмежувати себе у виборі. Головне – уникати занадто тісних моделей, які роблять акценти там, де не треба.
Віддай перевагу актуальним фасонам прямого крою або в міру об`ємним oversize.
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Стильна багатошаровість
Багатошарові луки допоможуть тобі зробити свій образ цікавим та відволікти увагу від усього зайвого.
Головне – правильно підібрати речі та розставити кольорові акценти.
Дивись на фото нижче і надихайся!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на осінь 2020.
Фото: Dreamstime