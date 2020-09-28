Мода Plus-size 2020: стильні луки для жінок із пишними формами (ФОТО)

Як правильно підібрати модний одяг для жінок plus-size? Ранок у Великому Місті зібрав стильні моделі та тренди, які дозволять тобі ідеально виглядати у будь-якій ситуації.

Модні тренди Plus-size 2020

Кольори та принти

Тобі зовсім не обов’язково носити одяг виключно темних кольорів. Чому б не освіжити свій образ?

Не бійся яскравих кольорів. Навіть один вдалий акцент здатний зробити простий образ ультрамодним.

Ти сміливо можеш приміряти такі кольорові рішення:

Пудровий

Насичений синій

Фіолетовий

Бузковий

М’ятний

Гірчично-жовтий

Усі інші, які тобі до вподоби.

А от надто помітних принтів (особливо, горизонтальної полоски, клітинки та великих квітів) краще уникати. Вони можуть додати фігурі масивності.

Якщо ж дуже хочеться проекспериментувати, то надай перевагу тонким діагональним або вертикальним лініям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда больших размеров (@sekret_ledi_xl) 26 Сен 2020 в 7:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда большие размеры (@pani.plus) 27 Сен 2020 в 6:14 PDT

Модні сукні плюс-сайз

Хочеш вибрати сукню, яка підкреслить усі переваги фігури і приховає недоліки?

Зверни увагу на такі фасони:

Пряма сукня без декору або перехоплена тонким ремінцем.

А-силует

Із завищеною талією

Із запахом

Із драпіровкою на поясі

Сукня-сорочка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Производитель Одесса (@proizvoditelodessa) 22 Сен 2020 в 11:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин Одежды (@__wow_lady__) 26 Сен 2020 в 3:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда больших размеров (@sekret_ledi_xl) 24 Сен 2020 в 7:51 PDT

Універсальна порада: дівчатам із розміром XL і більше не варто обирати одяг із дуже тонких тканин, які щільно обтягують фігуру. Надавай перевагу моделям прямого крою – вони ідеально приховають усі небажані нюанси.

Модні джинси плюс-сайз

У цьому сезоні сміливо обирай актуальні зараз прямі джинси, моми або кльош. Головне, щоб вони тобі подобались і добре сіли.

Можеш також спробувати завужені до низу «банани» – вони роблять фігуру акуратною, а лук – дуже стильним.

А от від надто вузьких джинсів-скінні дівчатам з пишними формами краще відмовитись. Як, власне, і всім іншим. Адже ця модель давно втратила актуальність і зараз не в моді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стилист-Астролог, Полина (@madame.from_amsterdam) 19 Сен 2020 в 1:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Королевский Размер ОДЕЖДА ЕКБ (@k_razmer) 18 Сен 2020 в 2:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jeans Style (@jeans_casual) 23 Авг 2020 в 12:17 PDT

Верхній одяг для жінок із пишними формами

Восени та взимку 2020 стильні жінки будуть утеплятися за допомогою кардиганів, пальто, пончо, шкірних курток і пуховиків.

Ті, хто носить великі розміри, можуть не особливо обмежувати себе у виборі. Головне – уникати занадто тісних моделей, які роблять акценти там, де не треба.

Віддай перевагу актуальним фасонам прямого крою або в міру об`ємним oversize.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин Одежды (@__wow_lady__) 18 Сен 2020 в 5:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стилист-Астролог, Полина (@madame.from_amsterdam) 5 Фев 2020 в 12:26 PST

Стильна багатошаровість

Багатошарові луки допоможуть тобі зробити свій образ цікавим та відволікти увагу від усього зайвого.

Головне – правильно підібрати речі та розставити кольорові акценти.

Дивись на фото нижче і надихайся!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стилист-Астролог, Полина (@madame.from_amsterdam) 4 Сен 2020 в 1:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 48+ (@konfetka_moda) 27 Сен 2020 в 4:21 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на осінь 2020.

Фото: Dreamstime

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