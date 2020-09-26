Капелюшки та човни. Що у світі роблять зі звичайними гарбузами?

Якщо для вас гарбуз – це про непотрібних наречених або ж про кашу, то це далеко не все. Ми покажемо найцікавіше, що у світі роблять з гарбузами.

Яке відношення гарбузи мають до човнів і капелюшків? І за скільки можна продати одну гарбузову насінину?

Коли плавати на гарбузах – це традиція

Житель села Елвінгтон, розташованого на півночі Великої Британії, проплив 480 метрів на гігантському гарбузі. І це не казка. Британець дійсно виготовив човен з гарбуза.

Том Пірсі мріяв встановити світовий рекорд і одразу після свого запливу подав заявку до Книги рекордів Гіннеса. Чоловік стверджує, що його гарбузовий човен був найбільш важким зі всіх, що сходили на воду.

А що, були ще човни з гарбузів? Виявляється, що так! У Канадському місті Квебек плавати на гарбузах – справжня традиція.

Щороку відчайдухи вирощують величезні гарбузи, щоб залізти в них і влаштувати справжню регату. Просто так – для задоволення!

Як гарбуз потрапив до наших широт?

Батьківщина гарбузів – Америка, там їх вирощують вже понад 5 тисяч років. Індіанці смажили скибочки гарбуза на вогні, а зі смужок в’яленого гарбуза робили килимки.

До Київської Русі гарбуз потрапив приблизно у XVI столітті. А от чому за традицією саме гарбуза виносила дівчина небажаному нареченому, дослідники з’ясовують досі.

За однією з версій, через те, що гарбуз має заспокійливу дію. Тобто юнак мав з’їсти страву з цього гарбуза і настільки заспокоїтися, що врешті-решт, втрачав інтерес до дівчини.

Гарбузові капелюшки

У гірському селі на півдні Філіппін місцевий житель Теофіло Гарсіа у своїй майстерні виготовляє саме такі гарбузові капелюхи. Його бізнес настільки самобутній, що чоловіку навіть присвоїли національну премію за внесок у культурну спадщину країни.

Чому ж саме капелюхи й чому з гарбузів? Насправді це традиційний філіппінський головний убір.

Майстерність його виготовлення передається з покоління в покоління. Перший свій капелюх майстер зробив у 15 років. Зараз Теофіло Гарсіа вже під 80, і він останній виробник таких уборів в країні.

Як же це робиться? Процес дуже тривалий. Спочатку Теофіло вирощує врожай. Це спеціальний сорт – “пляшкові гарбузи”. Вони мають бути неодмінно великі. Потім плете м’яку підкладку, закріплює верхній шар і вкриває його лаком.

Гарсіа зовсім не бідує – його капелюхи популярні. Замовлення надходять навіть від генералів, політиків і закордонних колекціонерів. Сподіваємось, що ця справа житиме й надалі!

Найбільший гарбуз у світі

У 2019-му році на європейському фестивалі гарбузів у Німеччині переможцем став гігантський гарбуз з Бельгії. Коли на вагах побачили 1013 кілограмів – усі здивувались.

Виростив такого велетня бельгієць Маріо ван Гіл. Щоб довезти гарбуз до Німеччини, знадобився трейлер і доба часу. За словами Маріо, за три дні до змагань на іншому чемпіонаті цей же гарбуз важив ще 1016 кілограмів, але вже почав сохнути й втрачати вагу.

Утім, світовим рекордсменом гігант не став. Першість все ще тримає гарбузик 2016 року, який важив 1190 кілограмів.

Як розбагатіти на гарбузах? Скільки британська садівнича компанія витратила нещодавно на гарбузове насіннячко?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Пакистані кавуни розбивають головою.

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