УКР
УКР
ICTV / Ранок / Мовчати не можна! Як лікарі вимагають хабарі з українців / 22.03.2019 12:07

Мовчати не можна! Як лікарі вимагають хабарі з українців

0 - 0

Хворіти – дорого, а лікуватися – ще дорожче. Як лікарі виманюють гроші у пацієнтів на межі життя та смерті? Та чи повинні ми платити за медичні послуги?

Потрапляєте до лікарні. Довго стоїте у черзі під кабінетом. Чекаєте прийому лікаря, як порятунку. Заходите до кабінету, а там відразу просять гроші.

За якою схемою працюють лікарі? 

Богдана Левицька – керівник благодійної організації. Показала фотографії маленької Евеліни. У дворічної дівчинки виявили пухлину на печінці. Богдана каже, гроші на лікування збирали усім світом, та зіткнулися з  підступністю лікарів.

«Підходимо до лікаря, а він нам каже, що у них діє обов’язкова програма – благодійний внесок 6500 гривень», – розповіла Богдана Левицька.

Офіційно у касі оплачується лише 40% від цієї суми. Куди йде решта грошей – усім зрозуміло.

Підопічній благодійників пощастило, бо одразу почали здіймати галас та погрожувати фільмуванням на телефон. Але ж не всі пацієнти такі рішучі та обізнані.

Чи справді лікарі – монстри, які мріють нажитися на бідолашних пацієнтах? Чи насправді проблема у системі, яку будували роками? Лікар Ярослав Вус розповів, як усе виглядає зсередини:

«Побудована ціла схема, як від звичайного лікаря до начмеда, потім до головного лікаря, потім у міське управління здоров’я, потім у МОЗ доходять ці гроші. З тих грошей, які лікарі беруть за оперативне втручання, сам лікар отримає лише 5-10%. Решта йде по ланках. І на кожній ланці, кожен з цієї корупційної схеми має свій відсоток».

Чи треба платити лікарям?

Будь-який благодійний внесок не може бути примусовим. Усі грошові надходження до лікарень оформлюються офіційно з наданням чеку.

Ви маєте право на термінові безкоштовні процедури чи оперативне втручання, якщо їхнє невиконання загрожує життю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чому антибіотики не можна приймати під час застуди? 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: гаряча тема, гроші, лікарі
22.03.2019 12:07
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати