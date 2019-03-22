Мовчати не можна! Як лікарі вимагають хабарі з українців

Хворіти – дорого, а лікуватися – ще дорожче. Як лікарі виманюють гроші у пацієнтів на межі життя та смерті? Та чи повинні ми платити за медичні послуги?

Потрапляєте до лікарні. Довго стоїте у черзі під кабінетом. Чекаєте прийому лікаря, як порятунку. Заходите до кабінету, а там відразу просять гроші.

За якою схемою працюють лікарі?

Богдана Левицька – керівник благодійної організації. Показала фотографії маленької Евеліни. У дворічної дівчинки виявили пухлину на печінці. Богдана каже, гроші на лікування збирали усім світом, та зіткнулися з підступністю лікарів.

«Підходимо до лікаря, а він нам каже, що у них діє обов’язкова програма – благодійний внесок 6500 гривень», – розповіла Богдана Левицька.

Офіційно у касі оплачується лише 40% від цієї суми. Куди йде решта грошей – усім зрозуміло.

Підопічній благодійників пощастило, бо одразу почали здіймати галас та погрожувати фільмуванням на телефон. Але ж не всі пацієнти такі рішучі та обізнані.

Чи справді лікарі – монстри, які мріють нажитися на бідолашних пацієнтах? Чи насправді проблема у системі, яку будували роками? Лікар Ярослав Вус розповів, як усе виглядає зсередини:

«Побудована ціла схема, як від звичайного лікаря до начмеда, потім до головного лікаря, потім у міське управління здоров’я, потім у МОЗ доходять ці гроші. З тих грошей, які лікарі беруть за оперативне втручання, сам лікар отримає лише 5-10%. Решта йде по ланках. І на кожній ланці, кожен з цієї корупційної схеми має свій відсоток».

Чи треба платити лікарям?

Будь-який благодійний внесок не може бути примусовим. Усі грошові надходження до лікарень оформлюються офіційно з наданням чеку.

Ви маєте право на термінові безкоштовні процедури чи оперативне втручання, якщо їхнє невиконання загрожує життю.

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