Декларація з сімейним лікарем: чому важливо її підписати

Українці займаються самолікуванням, і цим скорочують собі життя, вважають у Всесвітній Організації охорони здоров’я.

За результатами опитування, більшість наших громадян, коли застудяться, радше залізуть за порадою в інтернет, ніж звернуться до спеціаліста.

А ті, хто мають гроші, йдуть до приватних лікарів.

Право обрати свого лікаря

З 1 квітня минулого року кожен українець отримав право самостійно обрати медичного спеціаліста з поміж 25 тисяч.

І найголовніше, тепер пацієнт може приходити на прийом до лікаря незалежно від місця проживання.

Якого лікаря можна обирати

До того ж українці можуть обрати спеціалістів первинки, які працюють як у комунальних, так і в приватних закладах.

До них належать сімейні лікарі, які ведуть пацієнтів будь-якого віку, терапевти та педіатри.

Свій вибір людина підкріплює декларацією, яких нині більше 28 мільйонів. Проте 30% населення досі не визначилися, кого обрати.

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Основне гасло реформи первинної ланки медицини – гроші йдуть за пацієнтом.

Тобто в той заклад, де працює ваш сімейний лікар, з яким ви уклали декларацію, наголошують у Національній службі охорони здоров’я.

– Обираючи свого лікаря, ви підтверджуєте те, що ви його обрали, а держава сплачує за ваше обслуговування повністю. Сімейний лікар зараз діє в межах гарантованого пакету. Цей перелік висить у кожній поліклініці, яка уклала договір з Національною службою здоров’я. Ніхто ніколи не може ні з пенсіонера, ні з іншої людини вимагати кошти, які ви вже сплатили зі своїх податків. Є аналізи, які чітко ідентифіковані в цьому переліку. Наприклад, загальний аналіз крові, сечі, аналіз на глюкозу, на холестерин, базові швидкі тести, – розповів голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.

Ще одна функція сімейного лікаря – він виписує електронний рецепт.

Звернувшись до лікаря, пацієнт повинен мати телефон, на який йому надійде повідомлення з кодом.

– З 1 квітня цього року лікарі первинки, сімейні відповідають за адміністрування програми Доступні ліки, як і Національна служба здоров’я. Зараз лише сімейний лікар може виписати вам безкоштовно препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, бронхіальної астми, які ви можете отримати за електронним рецептом в аптеці, яка уклала договір із Національною службою охорони здоров’я повністю безкоштовно або з невеличкою оплатою,– додав Олег Петренко.

Тож не займайтеся самолікуванням і не ризикуйте своїм здоров’ям.

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