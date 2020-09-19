Вибір імені для дитини: на що звертати увагу

Як вибрати ім’я для дитини? З таким питанням стикаються всі новоспечені батьки.

Ранок у Великому Місті спробував розібратися, і вже підготував низку корисних порад.

Як назвати дитину у 2020 році

Вибір за популярністю

Перед тим, як називати дитину, вивчіть перелік найпопулярніших імен у цьому році.

Якщо хочете назвати малюка сучасно – відбирайте одне з цих імен.

Якщо ж, навпаки, хочете дати особливе ім’я, якого не буде ні в кого в класі – уникайте тих, що у списку.

Отже, найпопулярніші імена для дівчат в Україні 2020 році: Софія, Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна, Луна. Найпопулярніші імена для хлопчиків в Україні в 2020 році: Артем, Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло, Данило, Богдан, Андрій, Олександр, Іван, Василь.

Вибір за релігійним календарем

Ще один популярний варіант – вибирати ім’я за церковним календарем.

Споконвіку вважалися, що коли людині дають ім’я святого, вона отримує його прихильність і заступництво.

Тож малюка все життя оберігатиме його ангел-охоронець.

Вірити в це чи ні – вибір кожного, втім, традиція називати дітей згідно зі святцями не втрачає актуальності ще з часів Київської Русі.

Приміряйте до прізвища та по-батькові

Ім’я повинно поєднуватися з по батькові та прізвищем дитини.

Аби зрозуміти, чи добре вони звучатимуть разом – кілька разів проговоріть увесь набір вголос.

Якщо десь затинаєтесь – спробуйте підібрати коротше або простіше у вимові ім’я.

Також подивіться, як виглядають ініціали.

Наприклад, перші літери імені Золотовська Любов Олегівна складаються в слово ЗЛО. Таких неблагозвучних варіантів краще уникати.

Без зайвого креативу

Не варто вигадувати ім’я самотужки.

Ваш креатив може стати причиною комплексів у дитині.

Особливо якщо одноліткам незвичайне ім’я прийдеться не до душі (що, на жаль, буває дуже часто).

Подумайте, чи варте воно того?

Зменшувальна форма

Чи подобається вам зменшувальна форма імені?

Іноді буває, що повне ім’я звучить красиво і благозвучно, а от пестлива форма батькам зовсім не подобається.

Цей нюанс теж варто брати до уваги при виборі.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар вагітності по місяцях.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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