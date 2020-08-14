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ICTV / Ранок / Нас постійно обважують в кафе та ресторанах. Як захиститись? / 14.08.2020 11:30
14.08.2020 11:30
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Нас постійно обважують в кафе та ресторанах. Як захиститись?


Майже кожен споживач хоча б раз у житті відчував на собі обман в кафе чи ресторані.

І навіть, якщо похід в пристойний заклад – недешеве задоволення, його персонал при першій-ліпшій можливості прагне підзаробити, надуривши клієнта.

Експеримент показав: в кафе і ресторанах таки обважують

Наш експерт Михайло пішов до одного з закладів харчування, щоб замовити страву та перевірити, чи надурять його на вазі замовлених страв. Увесь процес він відзняв на свій мобільний телефон.

Його страва повинна важити 240 грамів, а та, що йому видали на касі – 225 разом з тарою для упаковки і кульком. Тобто, Михайла обманули грамів на 30-40.

Обважування, маніпуляції: як не зіпсувати вечір в ресторані

Куди б ви не прийшли, щоб ви не замовляли, вивчайте не тільки ціни у меню. Звертайте увагу на вагу страви.

Великі картинки в меню немов натякають, що вам принесуть велику порцію.

А потім вас чекає розчарування – вихід готового продукту набагато менший.

Тому заздалегідь запитуйте у офіціанта, як вам порахують страви, що готуються, наприклад,  на грилі.

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В меню іноді вказують загальну вагу м’ясних і рибних страв з урахуванням соусів і недорогих гарнірів.

Споживач може попросити переважити його порцію. і заклад харчування не має права відмовити.

Чому піца – найзручніший продукт для обважування? Як вам допоможе прохання показати технологічну карту? І чому у разі чого не треба соромитись викликати поліцію?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як деякі продавці використовують фейкові чеки і що з цим робити покупцям.

Фото: Unsplash

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Теги: кафе, Споживач
14.08.2020 11:30



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