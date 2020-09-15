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ICTV / Ранок / Посівний календар садівника і городника на вересень 2020 / 15.09.2020 13:43
15.09.2020 13:43
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Посівний календар садівника і городника на вересень 2020


Місячний посівний календар садівника і городника на вересень допоможе тобі зрозуміти, в які дні варто попрацювати на присадибній ділянці. А коли краще просто відпочити.

У вересні садівники і городники активно збирають врожай, роблять заготовки на зиму, саджають озимі культури та готують рослини до холодної пори року.

Посівний календар на вересень 2020

Сприятливі дні: 2-3, 7-9, 11-12, 18-19, 20-24, 29-30 вересня

Несприятливі дні: 4, 10, 15-17 вересня          

Посівний календар на вересень 2020

2-3 вересня: Бажано займатися посадкою озимого часнику. Також можна поливати город, вносити добрива та приступати до консервації.

4 вересня: Сьогодні не варто саджати чи пересаджувати будь-які рослини. Якщо дуже необхідно – можна зайнятися збором врожаю та сушкою фруктів. Але краще перенести роботи в саду та городі на інший день.

7-9 вересня: Вдалий час для збору врожаю коренеплодів – картоплі, моркви, редьки тощо. Можна саджати озимий часник та цибулю, а також дерева та ягідні чагарники.

10 вересня: Сьогодні бажано не сіяти і не пересаджувати рослини. Можна прибрати присадибну ділянку від зайвого зілля.

11-12 вересня: У цей період рекомендовано заготовлювати лікарські трави, робити соління та варення на зиму.

15-17 вересня: Будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти на інші дні.

18-19 вересня: Рекомендується посадка кісточкових дерев. Чудовий час для того, щоб зрізати осінні квіти та прикрасити ними оселю.

20-24 вересня: Можна збирати врожай, сушити фрукти, овочі та гриби. Рекомендується внести добрива та розпушити землю.

29-30 вересня: Вдалий час для збору врожаю яблук і груш. Бажано побілити плодові дерева і внести добрива.

Також по темі: Магнітні бурі у вересні 2020 – календар небезпечних дат Місячний календар на вересень 2020 – сприятливі та несприятливі дати Як боротися з осінньою депресією?

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом. Зберігай собі посівний календар на вересень 2020 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати на присадибній ділянці.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на вересень.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар
15.09.2020 13:43



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