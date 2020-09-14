Місячний календар на вересень 2020 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на вересень 2020 – це незамінна річ для всіх, хто хоче успішно вести усі справи. Він допоможе зрозуміти, коли краще займатися бізнесом, починати нові проекти, роботи роботу по дому, а коли краще просто відпочити.

Тож якщо хочеш правильно розподіляти свій час цього місяця – читай і бери до уваги!

Місячний календар на вересень 2020

Сприятливі дні у вересні 2020: 1, 8, 16, 21, 22, 23, 28 Несприятливі дні у вересні 2020: 3, 4, 11, 13

Сприятливі дні у вересні 2020 – детально

Місячний календар на 1 вересня

Сьогодні на тебе чекає справжній енергетичний підйом. Можеш сміливо починати нові справи – успіх посміхатиметься тобі в усьому.

Місячний календар на 8 вересня

Варто зайнятися своїм здоров’ям та красою – усі процедури буть ефективними. Не бійся експериментувати – сьогодні результат тебе порадує. А от домашні справи краще відкласти на інший день – краще приділи час творчості та спілкуванню з рідними.

Місячний календар на 16 вересня

Ідеальний день для налагодження стосунків. Цілий день ти вічуватимеш душевну гармонію. Вона допоможе тобі успішно завершити усі проекти, які вже давно «висять у повітрі».

Місячний календар на 21 вересня

Вдалий час для того, щоб навести порядок у справах. Це день трансформації та внутрішніх змін, тож можеш сміливо починати нові проекти і справи. Наприклад, почати курс англійської або програмування, про які давно мрієш.

Місячний календар на 22 вересня

Ідеальний день для тих, хто не любить сюрпризів і несподіванок. Настрій буде спокійним і рівним, а усі справи йтимуть за заздалегідь наміченим планом.

Місячний календар на 23 вересня

День підходить для того, щоб зайнятися здоров’ям та красою. Ти можеш зробити нову стрижку та епіляцію, зайнятися йогою чи піти на сеанс до психолога.

Місячний календар на 20 травня

Якщо над тобою висять давно не вирішені проблеми – саме час за них взятися. Якщо проявиш достатню наполегливість – зможеш знайти правильне рішення. Хороший день для покупок та початку нових справ, зокрема – фінансових.

Несприятливі дні у вересні 2020 – детально

Місячний календар на 3 вересня

Сьогодні не варто проявляти особливу активність – твої дії можуть призвести до небажаного ефекту. Тож краще відпочити, полежати вдома або вирушити на природу. Головна твоя задача на сьогодні – зберегти емоційний спокій та відновити сили.

Місячний календар на 4 вересня

Не рекомендується займатися небезпечними справами та спортом – можна отримати травму. Також краще відкласти нетермінові медичні маніпуляції.

Місячний календар на 11 вересня

Сьогодні краще не експериментувати із зовнішністю – результат може засмутити. Також не варто з’ясовувати стосунки – будь-яке необережне слово може призвести до повного їх розриву.

Місячний календар на 13 вересня

Не поспішай. Сьогодні саме той день, коли вкрай важливо 7 разів відміряти, а вже потім – різати. Зберігай спокій і намагайся мислити логічно.

Тепер ти знаєш, які дні у вересні 2020 року будуть вдалими, а які – не дуже.

Користуйся цим календарем і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на вересень 2020.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.