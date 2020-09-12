Коли в Україні з’являться вітчизняні електрокари?

В Україні планують виробляти електрокари, комплектуючі до них та зарядні пристрої.

Для цього нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні декілька законопроектів, щоб внести зміни до Податкового і Митного кодексів.

Нині попит на електромобілі в країні несуттєво, але знизився порівняно з минулим роком. Це передусім пов’язано з карантином.

З початку цього року в Україні поставили на облік майже 5 тисяч машин на електротязі. Переважно це були легкові автомобілі, які раніше були у вжитку. То що очікувати від ухвалення документу тим, хто вже користується електрокаром або тільки планує?

Для споживачів передбачається продовження вже існуючих пільг на імпорт електромобілів до 2025 року.

– Окрім цього, є можливість при купівлі електромобілів не сплачувати збір до пенсійного фонду. І, більше того, відшкодувати певні кошти, які людина сплачує за електромобіль у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Тобто, якщо ви повинні сплатити оцей податок в кінці року, і якщо ви протягом року купили електромобіль, вам цей податок відшкодують, – каже співзасновник ГО “Доступне авто” Станіслав Бучацький.

Від яких податків буде звільнено виробників електромобілів?

Згідно з законопроектом, підприємства електротехнічної промисловості хочуть звільнити від податку на прибуток до кінця 2033 року.

Зокрема, йдеться про кошти, отримані від продажу електродвигунів, акумуляторів та зарядних пристроїв. Експерти вважають, що відповідні пільги дозволять виробникам зекономити значні кошти, які можна буде вкласти в розвиток своїх заводів.

Якщо говорити про виробників, то для них пільги дуже суттєві. Адже їм передбачені умови для того, щоб вони могли ввезти без сплати податків все обладнання, яке буде використовуватися для виготовлення цих електромобілів в Україні і потім, коли вони запустять свої заводи, вони не будуть платити певний час податок з прибутку.

– В Україні дуже великий потенціал на виготовлення комплектуючих для електромобілів, зокрема, наприклад, батарей. У тому числі цим законопроектом передбачені і певні пільги для продавців, які виготовляють батареї, там є пільги для компаній, які будують мережі зарядних станцій. Тут йдеться не тільки про виготовлення електромобілів, а й про виготовлення комплектуючих, – каже Станіслав Бучацький.

Корупційний ризик у законі лише один

Однак, на думку експертів, у законопроекті необхідно передбачити запобіжник, щоб більшість комплектуючих до електромобілів виготовлялися саме в Україні.

– Якщо говорити про корупційний ризик, то я в ньому бачу лише один – відсоток локалізації. Тобто, щоб ті автомобілі, які планують виготовляти в Україні – не виявилися зробленими за кордоном. А в Україні його лиш докупи зібрали – і назвали вітчизняним електромобілем, – додав Станіслав Бучацький.

Експерти оцінюють даний законопроект щодо стимулювання розвитку електротранспорту в Україні, як компромісний для виробників та споживачів.

Називають його першим документом, який не передбачає обмежень щодо імпорту нових чи вживаних електричних авто. Навпаки, у ньому продовжується строк пільгового розмитнення для автомобілів до кінця 2025-го року.

Які ще несподівані норми передбачає закон?

Чи будуть виплачуватись компенсації при купівлі електромобілів, як у Франції?

І чи матиме Україна шанс із цим законом зайти на ринок електромобілів та покращити свій статус автовиробника? Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про легальне таксі в Україні.

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