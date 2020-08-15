Легальне таксі в Україні: на яких умовах везтимуть пасажирів

Міністерство інфраструктури підготувало до обговорення законопроект, який регламентує роботу сфери таксі та пасажирських перевезень.

У разі ухвалення документу, планують легалізувати понад 200 тисяч таксистів і збільшити надходження в бюджет.

– У нас є бажання навести лад у цій сфері. І не менш важливо, що бізнес теж відгукнувся. Власне, служби таксі теж готові до того, щоб виходити з тіні, – розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

А ще він наголошує, що документ передбачає розмежування класичних традиційних таксі, яких фактично не залишилося, і служб таксі операторів, які нині займають основний ринок.

Планується, що водій авто на замовлення повинен буде зареєструватись як фізична особа в реєстрі і після цього отримає патент, сплативши його вартість.

Сума буде залежати від терміну дії дозволу та населеного пункту, де він планує працювати.

– Водії класичних таксі – це фізичні особи підприємці або юридичні особи. Вони сплачують більші податки, але мають права на безкоштовні зупинки, стоянки, можуть рухатися смугами для громадського транспорту. Власне, всі ці речі не будуть доступні тим, хто не є службами таксі, хто займається не постійними перевезеннями. Ті, хто отримають патенти, вони зможуть офіційно цю послугу надавати, – додав Владислав Криклій.

Нині в Україні фактично немає легального ринку таксі. За даними міністра інфраструктури, приблизно 98% таксистів не зареєстровані.

Як наслідок, держава не контролює виконання вимог безпеки і оподаткування перевізників.

То чи реально впровадити нові правила для таксистів? І які від цього переваги? Більше дивіться в сюжеті.

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