В Україні стане менше крадених авто?

В Україні посилили відповідальність за викрадення автомобілів – чи допоможе це покращити ситуацію.
Пройшов рік після викрадення: ні машини, ні злочинців
Киянин Володимир на Lexus приїхав на відпочинок у столичний Голосіївський парк. Повертатись назад уже не було на чому. Поки він із сім’єю гуляв у парку, автомобіль викрали.
– Людина з якоюсь валізкою, як сумка для ноутбука, повз нас проходила. У цей момент спрацювала сигналізація, і відкрилася машина. А інша людина в машину сіла, відразу ж завела і поїхала на Одеську трасу, – каже Володимир.
Киянин одразу звернувся до поліції, зібрав відео з камер спостереження та написав пост у соцмережах. Однак слідчий попросив чоловіка видалити свій допис.
– Нам треба по-тихому спецоперацію провести, завтра все буде, завтра машина буде у вас, – сказали Володимиру.
Минув рік – і досі ні машини, ні викрадачів.
І таких історій по всій Україні безліч.
Понад 5 тисяч авто викрадають щороку
–Автівка – це легкий спосіб заробітку. Їх багато, вони дуже часто незахищені, і в середньому у Києві відбувається на день 4-5 незаконних заволодінь або крадіжок в народі на добу, – каже Влад Антонов, засновник порталу DTP.KIEV.UA
Понад 5 тисяч автомобілів викрали в Україні торік. А правоохоронці розкрили менш ніж половину справ. Повертають лише кожен четвертий автомобіль.
Сумну статистику взялась покращувати Верховна Рада й ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за викрадення автомобіля. На термін ув’язнення тепер впливатиме не заподіяна автомобілю шкода, а його вартість.
Тепер за викрадення автомобіля злодій штрафом не відбудеться
Він може сісти за ґрати на термін від 3-х років. А якщо викрадена машина коштує від 105 до понад 260 тисяч гривень, то крадію загрожує до восьми років ув’язнення.
Таке ж покарання світить і тим, хто вкраде автівку за допомогою дуже популярних нині електронних пристроїв, які можуть обманути навіть найдорожчі системи захисту.
Раніше в законодавстві такого уточнення не було. Посилили відповідальність і за вчинення злочину бандою.