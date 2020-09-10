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ICTV / Ранок / В Україні стане менше крадених авто? / 10.09.2020 16:40
10.09.2020 16:40
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В Україні стане менше крадених авто?

Фото: Pixabay

В Україні посилили відповідальність за викрадення автомобілів – чи допоможе це покращити ситуацію.

Пройшов рік після викрадення: ні машини, ні злочинців

Киянин Володимир на Lexus приїхав на відпочинок у столичний Голосіївський парк. Повертатись назад уже не було на чому. Поки він із сім’єю гуляв у парку, автомобіль викрали.

 – Людина з якоюсь валізкою, як сумка для ноутбука, повз нас проходила. У цей момент спрацювала сигналізація, і відкрилася машина. А інша людина в машину сіла, відразу ж завела і поїхала на Одеську трасу, – каже Володимир.

Киянин одразу звернувся до поліції, зібрав відео з камер спостереження та написав пост у соцмережах. Однак слідчий попросив чоловіка видалити свій допис.

 – Нам треба по-тихому спецоперацію провести, завтра все буде, завтра машина буде у вас, – сказали Володимиру. 

Минув рік – і досі ні машини, ні викрадачів.

І таких історій по всій Україні безліч.

 Понад 5 тисяч авто викрадають щороку

Автівка – це легкий спосіб заробітку. Їх багато, вони дуже часто незахищені, і в середньому у Києві відбувається на день 4-5 незаконних заволодінь або крадіжок в народі на добу, – каже Влад Антонов, засновник порталу DTP.KIEV.UA

Понад 5 тисяч автомобілів викрали в Україні торік. А правоохоронці розкрили менш ніж половину справ. Повертають лише кожен четвертий автомобіль.

Сумну статистику взялась покращувати Верховна Рада й ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за викрадення автомобіля. На термін ув’язнення тепер впливатиме не заподіяна автомобілю шкода, а його вартість.

Тепер за викрадення автомобіля злодій штрафом не відбудеться

Він може сісти за ґрати на термін від 3-х років. А якщо викрадена машина коштує від 105 до понад 260 тисяч гривень, то крадію загрожує до восьми років ув’язнення.

Таке ж покарання світить і тим, хто вкраде автівку за допомогою дуже популярних нині електронних пристроїв, які можуть обманути навіть найдорожчі системи захисту.

Раніше в законодавстві такого уточнення не було. Посилили відповідальність і за вчинення злочину бандою.

Також по темі: Небезпечні автостоянки: як захистити своє авто від грабіжників Обережно — машина в око попала! Як злочинці крадуть авто серед білого дня Експеримент: чи рятують відремонтовані подушки безпеки

Наскільки ефективні нововведення Верховної Ради з точки зору експертів?

Впровадження яких систем точно зможе зупинити злодіїв?

Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кидають майстри зі встановлення техніки.

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Теги: авто, Верховна Рада, викрадення авто, законопроект
10.09.2020 16:40



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