Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Що п’ють у різних різних країнах світу? Традиційні алкогольні напої / 20.05.2019 18:15

Що п’ють у різних різних країнах світу? Традиційні алкогольні напої

0

Кожна країна має свої традиційні алкогольні напої. Що полюблять пити в різних частинах світу – дізнався Ранок у Великому Місті.

Традиційні напої в різних країнах

Мексика: текіла

Цей алкогольний напій виготовляють із соку блакитної  агави, яка найбільше росте в мексиканському штаті Халіско.

Існує легенда, що колись мексиканці довго думали, як із користю використовувати цю дивну колючу рослину, і якось рішення прийшло саме собою.

Блискавка вдарила по блакитній агаві, вона загорілась і полився сік. Ось так начебто і з’явилася текіла.

Шотландія: віскі

Досі Шотландія й Ірландія сперечаються,  хто  ж першим винайшов цей напій. Кожна країна тягне правду на свою сторону. Та, як би там не було, виготовляти віскі почали в монастирі.

Дерев'яні бочки фото

Алкогольний напій зберігали в бочках і використовували як ліки. Ну, а зараз ви й самі знаєте, для чого воно слугує 🙂

Америка: кореневе пиво

Цей національний напій виготовляється з кори дерева Сассафрас. Зазвичай американці полюблять пити таке пиво з сосисками, сиром або ж із копченою рибою.

Також по темі: Як вино одесита потрапило на стіл до принца Вільяма?

До речі, воно існує в двох варіантах: алкогольне й безалкогольне. Так що спробуй, якщо будеш проїздом у США.

Канада: алкоголь із кленовим сиропом

У канадців є своя традиція – додавати кленовий сироп у різні алкогольні напої.

Мешканці Канади радять спробувати віскі з кленовим сиропом або ж поласувати кленовим соком у чистому вигляді. Адже він начебто дуже корисний для здоров’я.

Швеція: пунш

Шведський пунш – це лікер, який виготовляють із батавського аракового рому, чаю і спецій. Пунш містить від 20 до 30% спирту. Традиційно подають з льодом або додають у коктейлі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українця, який винайшов унікальний алкоголь, через що й прослався в Новій Зеландії. 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: алкогольні напої, Алла Гичка, традиції
20.05.2019 18:15
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати