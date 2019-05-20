Що п’ють у різних різних країнах світу? Традиційні алкогольні напої

Кожна країна має свої традиційні алкогольні напої. Що полюблять пити в різних частинах світу – дізнався Ранок у Великому Місті.

Традиційні напої в різних країнах

Мексика: текіла

Цей алкогольний напій виготовляють із соку блакитної агави, яка найбільше росте в мексиканському штаті Халіско.

Існує легенда, що колись мексиканці довго думали, як із користю використовувати цю дивну колючу рослину, і якось рішення прийшло саме собою.

Блискавка вдарила по блакитній агаві, вона загорілась і полився сік. Ось так начебто і з’явилася текіла.

Шотландія: віскі

Досі Шотландія й Ірландія сперечаються, хто ж першим винайшов цей напій. Кожна країна тягне правду на свою сторону. Та, як би там не було, виготовляти віскі почали в монастирі.

Алкогольний напій зберігали в бочках і використовували як ліки. Ну, а зараз ви й самі знаєте, для чого воно слугує 🙂

Америка: кореневе пиво

Цей національний напій виготовляється з кори дерева Сассафрас. Зазвичай американці полюблять пити таке пиво з сосисками, сиром або ж із копченою рибою.

Також по темі: Як вино одесита потрапило на стіл до принца Вільяма?

До речі, воно існує в двох варіантах: алкогольне й безалкогольне. Так що спробуй, якщо будеш проїздом у США.

Канада: алкоголь із кленовим сиропом

У канадців є своя традиція – додавати кленовий сироп у різні алкогольні напої.

Мешканці Канади радять спробувати віскі з кленовим сиропом або ж поласувати кленовим соком у чистому вигляді. Адже він начебто дуже корисний для здоров’я.

Швеція: пунш

Шведський пунш – це лікер, який виготовляють із батавського аракового рому, чаю і спецій. Пунш містить від 20 до 30% спирту. Традиційно подають з льодом або додають у коктейлі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українця, який винайшов унікальний алкоголь, через що й прослався в Новій Зеландії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.