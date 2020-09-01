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ICTV / Ранок / 1 вересня: найкращі вітання з Днем знань у віршах, прозі та картинках / 01.09.2020 06:54
01.09.2020 06:54
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1 вересня: найкращі вітання з Днем знань у віршах, прозі та картинках


Як привітати з 1 Вересня вчителів та школярів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Днем знань у віршах, прозі та картинках.

Найкращі вітання з 1 вересня

Привітання з 1 вересня у віршах

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав “драла”.

Також по темі: Чи безпечно відкривати школи під час пандемії? У еквадорських школярів немає перерв між уроками? Дистанційне навчання: як закінчити школу під час карантину

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Сьогодні особливий, урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий потік,

Адже шкільне життя – знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе.

школа фото

Привітання з 1 вересня у прозі

Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!

***

Дорогі школярі! Сьогодні дуже важливий день! Вас чекає світ корисних знань, отримавши які, ви зможете стати розумними, освіченими дорослими. Хочеться побажати вам терпіння і сил, адже знання даються не так вже й просто.

***

Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини.
Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!

Коротке смс-привітання з 1 вересня

Вітаю з 1 вересня! Нехай день знань буде сповнений емоцій, ігор, витівок! А весь наш навчальний рік буде насиченим, плідним і успішним!

школярі фото

Привітання з 1 вересня учителям

Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров’я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!

Привітання з Днем знань учням

Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!

Привітання з 1 вересня першокласникам

Ось і настав твій перший День знань! Нехай він запам’ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі й новим, щасливим етапом у твоєму житті. Нехай навчання дарує задоволення, а хороші оцінки будуть твоїм постійним орієнтиром.

Привітання з 1 вересня від батьків

З Днем знань, сонечко. Бажаємо тобі вчитися і не лінуватися, прагнути пізнавати все нове і добиватися успіхів у свої захоплення. Нехай цей навчальний рік пройде без поганого настрою, без поганих оцінок, нехай тебе в усьому супроводжує удача і підтримка друзів. Ми тобі завжди допоможемо впоратися з будь-якою труднощами. Сміливо в бій!

Привітання з Днем знань від вчителів

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

Картинки та листівки з 1 вересня

З 1 вересня картинка З 1 вересня картинка З 1 вересня картинка

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про освіту в Німеччині.

Фото: Pixabay

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Теги: освіта, привітання, школи
01.09.2020 06:54



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