1 вересня: найкращі вітання з Днем знань у віршах, прозі та картинках

Як привітати з 1 Вересня вчителів та школярів? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Днем знань у віршах, прозі та картинках.
Найкращі вітання з 1 вересня
Привітання з 1 вересня у віршах
Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав “драла”.Також по темі: Чи безпечно відкривати школи під час пандемії? У еквадорських школярів немає перерв між уроками? Дистанційне навчання: як закінчити школу під час карантину
***
Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий, та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
***
Сьогодні особливий, урочистий день,
Поглянь же на світ цей ти веселіше!
Тебе чекає відкриттів чудовий потік,
Адже шкільне життя – знань нових потік.
Зараз ти ще лише на початку шляху,
Налаштуйся з перемогою його ти пройти,
Даруй однокласникам серця тепло.
З Днем знань тебе.
Привітання з 1 вересня у прозі
Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!
***
Дорогі школярі! Сьогодні дуже важливий день! Вас чекає світ корисних знань, отримавши які, ви зможете стати розумними, освіченими дорослими. Хочеться побажати вам терпіння і сил, адже знання даються не так вже й просто.
***
Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини.
Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!
Коротке смс-привітання з 1 вересня
Вітаю з 1 вересня! Нехай день знань буде сповнений емоцій, ігор, витівок! А весь наш навчальний рік буде насиченим, плідним і успішним!
Привітання з 1 вересня учителям
Кожному вчителю бажаю вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, мудрості, активності й здоров’я! Дякую, що ви ділитеся зі школярами своїми знаннями! Позитивних емоцій і відмінного настрою всім вам!
Привітання з Днем знань учням
Дорогі мої учні, я дуже рада бачити вас після довгої перерви. Сподіваюся, що за канікули ви добре відпочили, набралися сил і встигли скучити за школою. Бажаю вам у цьому навчальному році отримувати тільки хороші оцінки, бути активними, прагнути до знань, не сваритися між собою і не прогулювати уроки. Нехай цей шкільний рік пройде цікаво і буде плідним!
Привітання з 1 вересня першокласникам
Ось і настав твій перший День знань! Нехай він запам’ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі й новим, щасливим етапом у твоєму житті. Нехай навчання дарує задоволення, а хороші оцінки будуть твоїм постійним орієнтиром.
Привітання з 1 вересня від батьків
З Днем знань, сонечко. Бажаємо тобі вчитися і не лінуватися, прагнути пізнавати все нове і добиватися успіхів у свої захоплення. Нехай цей навчальний рік пройде без поганого настрою, без поганих оцінок, нехай тебе в усьому супроводжує удача і підтримка друзів. Ми тобі завжди допоможемо впоратися з будь-якою труднощами. Сміливо в бій!
Привітання з Днем знань від вчителів
Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!
Картинки та листівки з 1 вересня
Нагадаємо, раніше ми розповідали про освіту в Німеччині.
Фото: Pixabay