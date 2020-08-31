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ICTV / Ранок / Продукти для хорошого зору: що їсти, щоб добре бачити / 31.08.2020 10:00
31.08.2020 10:00
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Продукти для хорошого зору: що їсти, щоб добре бачити


Які продукти корисні для очей? Що треба їсти, щоб зберегти гострий зір до глибокої старості та навіть його покращити? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП найкорисніших продуктів для зору.

Тим, у кого є проблеми з гостротою зору, варто включати в своє меню продукти, багаті на цинк, кальцій, вітаміни А, С і Е.

ТОП продуктів, корисних для зору

Чорниця

чорниця фото

Цю смачну темно-синю ягоду природа щедро наситила цинком і ретинолом. А ще –вітамінами РР, В1, В6 і С.

У комплексі ці речовини стимулюють синтез зорового пігменту – родопсину.

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Завдяки цьому чорниця підвищує гостроту зору й допомагає очам краще адаптуватися до низької освітленості і темряви.

Крім того, ягода знижує втому очей від тривалої роботи за комп’ютером.

Сир кисломолочний

творог фото

Кисломолочний сир корисний не тільки для кісток, але і для очей. Він містить цінний для зору вітамін В2, або ж рибофлавін.

Завдяки йому – допомагає зміцнити капілярну сітку очей, покращує коровообіг та запобігає розвитку глаукоми і катаракти.

Яєчні жовтки

жовток фото

Жовтки яєць – потужне джерело лютеїну. Ця речовина оберігає сітківку ока від агресивного впливу ультрафіолетових променів.

Особливо важливим цей фактор стає навесні та влітку, тож у цей період варто регулярно їсти яйця.

Втім бажано споживати жовтки сирими або звареними «в мішечок», оскільки під впливом високої температури лютеїн руйнується.

Морква

морква фото

Цей яскравий коренеплід багатий на бета-каротин, який є вкрай необхідним для очей.

Завдяки йому морква допомагає підтримувати гостроту зору.

Візьми до уваги: щоб бета-каротин засвоюється тільки з жиром. Тому заведи звичку додавати до моркви ложку рослинної олії, вершків або жирної сметани.

Риба

лосось фото

Риба містить важливі для здоров’я очей поліненасичені жири і жирні кислоти. Зокрема – всім нам відому Омега-3.

Офтальмологи рекомендують надавати перевагу жирній морській рибі, наприклад, скумбрії або лососю. Їсти її треба мінімум двічі на тиждень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь Омега 3.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, поради, правильне харчування, продукти
31.08.2020 10:00



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