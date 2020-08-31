Продукти для хорошого зору: що їсти, щоб добре бачити

Які продукти корисні для очей? Що треба їсти, щоб зберегти гострий зір до глибокої старості та навіть його покращити? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП найкорисніших продуктів для зору.
Тим, у кого є проблеми з гостротою зору, варто включати в своє меню продукти, багаті на цинк, кальцій, вітаміни А, С і Е.
ТОП продуктів, корисних для зору
Чорниця
Цю смачну темно-синю ягоду природа щедро наситила цинком і ретинолом. А ще –вітамінами РР, В1, В6 і С.
У комплексі ці речовини стимулюють синтез зорового пігменту – родопсину.
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Завдяки цьому чорниця підвищує гостроту зору й допомагає очам краще адаптуватися до низької освітленості і темряви.
Крім того, ягода знижує втому очей від тривалої роботи за комп’ютером.
Сир кисломолочний
Кисломолочний сир корисний не тільки для кісток, але і для очей. Він містить цінний для зору вітамін В2, або ж рибофлавін.
Завдяки йому – допомагає зміцнити капілярну сітку очей, покращує коровообіг та запобігає розвитку глаукоми і катаракти.
Яєчні жовтки
Жовтки яєць – потужне джерело лютеїну. Ця речовина оберігає сітківку ока від агресивного впливу ультрафіолетових променів.
Особливо важливим цей фактор стає навесні та влітку, тож у цей період варто регулярно їсти яйця.
Втім бажано споживати жовтки сирими або звареними «в мішечок», оскільки під впливом високої температури лютеїн руйнується.
Морква
Цей яскравий коренеплід багатий на бета-каротин, який є вкрай необхідним для очей.
Завдяки йому морква допомагає підтримувати гостроту зору.
Візьми до уваги: щоб бета-каротин засвоюється тільки з жиром. Тому заведи звичку додавати до моркви ложку рослинної олії, вершків або жирної сметани.
Риба
Риба містить важливі для здоров’я очей поліненасичені жири і жирні кислоти. Зокрема – всім нам відому Омега-3.
Офтальмологи рекомендують надавати перевагу жирній морській рибі, наприклад, скумбрії або лососю. Їсти її треба мінімум двічі на тиждень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь Омега 3.
Фото: Pixabay
Аліна Литвиненко
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31.08.2020 10:00
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