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ICTV / Ранок / Як кукурудза ледь не зірвала зйомки фільму: цікаві факти про смачний злак / 30.08.2020 11:51
30.08.2020 11:51
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Як кукурудза ледь не зірвала зйомки фільму: цікаві факти про смачний злак

Фото: Unsplash

Як кукурудза стала зіркою Голівуду? Як мексиканські фермери кукурудзою міряються, і як виглядає кольорова кукурудза? Дивіться найцікавіші історії про кукурудзу і все, що з нею пов’язано.

Пунктик режисера Крістофера Нолана

Це той випадок, коли Леонардо Ді Капріо та Анджеліна Джолі відходять на другий план. Бо справжня зірка Голлівуду – кукурудза! Ми не жартуємо.

Слухайте, як все було! Коли режисер Крістофер Нолан задумав знімати науково-фантастичний фільм “Інтерстеллар”, перед ним одразу постала проблема: А як же кукурудза?

Режисер уявляв собі деякі сцени з фільму виключно в кукурудзяних полях. Та оскільки знімали фільм  заради дивовижних пейзажів у провінції Альберта, що в Канаді, виявилося, що теплолюбна кукурудза в такому кліматі не росте. 

Крістофер Нолан був непохитним і пішов заради кукурудзи на все! У своїх інтерв’ю Нолан згадує, що заради цього об’їхав ледь не всіх місцевих фермерів. Він вмовляв їх виростити кукурудзу спеціально для зйомок.

Та погодився на це лише один. І той не обіцяв, що кукурудза зійде. Чим же все закінчилося? Зусилля Нолана не були марними. Уже за кілька місяців у мальовничому місці таки виросло 202 гектари кукурудзи. І все заради дивовижних сцен!

Гектари кукурудзяних лабіринтів

Пам’ятаєте таємничі малюнки на полях, які нібито робили іншопланетні гості? Один зі схожих малюнків створили в Каліфорнії, що в США. Хто створив? Точно не іншопланетяни.

Компанія Cool Patch Pumpkins щороку, ще з 2001 року, майструє на своїх кукурудзяних полях тимчасові лабіринти.

Навіщо? Бо ці лабіринти – популярна місцева розвага. Щоразу компанія обирає для них різний малюнок. 

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У 2014-му їхній лабіринт навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі. Його площа складала 24 гектари. Подорож по кукурудзяному лабіринту коштує $15.

Вихід можна знайти тільки з мапою.

Як кукурудзою раніше лікували поганий зір? Де купити килими з кукурудзи?

І що це за скляна кукурудза, яку виростив американський фермер?

Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, цікаві факти про морозиво.

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Теги: кукурудза, Предмет в історіях
30.08.2020 11:51



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