Горіховий Спас 2020: привітання і картинки

Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
***
Прийшов Горіховий Спас,
Горіхів і хліба припас!
Урожай збираємо
І один одному бажаємо:
Щастя, радості, здоров’я,
Щоб ви до кожного з любов’ю
Ставилися і щоб вас
Всі поважали! В добрий час!
***
У цей багряний серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Горішки й яблука великі.
Тож вітаю вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
Горіховий Спас – привітання в прозі
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров’я і здоров’я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!
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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.
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Хлібний Спас, Горіховий Спас – добре і світле свято літнього неба, запашного хліба, чистої води і багатого врожаю. Нехай ваше здоров’я буде міцно-горіховим, а життя – хлібосольним. Бажаємо снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя!
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Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю, щоб Господь рятував від лиха і бід, а Ангел ніколи не залишав. Нехай твоя родина не знає заздрості, негоди і бід, а доброта і взаєморозуміння оточують тебе. Бажаю вірності, благополуччя і здоров’я.