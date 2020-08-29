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ICTV / Ранок / Горіховий Спас 2020: привітання і картинки / 29.08.2020 06:17
29.08.2020 06:17
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Горіховий Спас 2020: привітання і картинки


Привітання з Горіховим Спасом у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.

Горіховий Спас завершує серію трьох літніх Спасів – ці свята присвячені вшануванню Бога, збору врожаю та початку підготовці до зими. Його щороку святкують 29 серпня.

Назва свята повязана з тим, що саме в цей період достигають лісові горіхи – тож їх можна збирати та заготовляти на зиму.

Не забудьте привітати своїх рідних і близьких із цим смачним і затишним святом.

Привітання з Горіховим Спасом

Горіховий Спас – привітання у віршах

Вже достигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий Третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.

Бо кожен горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.

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***

Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Прийшов Горіховий Спас,

Горіхів і хліба припас!

Урожай збираємо

І один одному бажаємо:

Щастя, радості, здоров’я,

Щоб ви до кожного з любов’ю

Ставилися і щоб вас

Всі поважали! В добрий час!

З Горіховим Спасом

***

У цей багряний серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Горішки й яблука великі.

Тож вітаю вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

Горіховий Спас – привітання в прозі

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров’я і здоров’я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

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***

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.

***

Хлібний Спас, Горіховий Спас – добре і світле свято літнього неба, запашного хліба, чистої води і багатого врожаю. Нехай ваше здоров’я буде міцно-горіховим, а життя – хлібосольним. Бажаємо снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя!

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю, щоб Господь рятував від лиха і бід, а Ангел ніколи не залишав. Нехай твоя родина не знає заздрості, негоди і бід, а доброта і взаєморозуміння оточують тебе. Бажаю вірності, благополуччя і здоров’я.

З Горіховим Спасом

Горіховий Спас – смс привітання

Третій Спас — серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

***

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Прощається серпень горіховою гілкою

Змахнувши на прощання, ніби рукою.

Горіховий Спас на згадку про літо

Нам дарує сьогодні тепло і спокій.

горіхи фото

***

Бажаю, щоб був свіжий хліб на столі,

І осінь тепла чекала вас на дворі,

Щоби Господь від бід оберігав,

І спокій на душі подарував!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Яблучного Спаса.

Фото: Pixabay

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Теги: привітання
29.08.2020 06:17



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