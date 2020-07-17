Как отличить натуральный мед от фальсификата? Рассказали эксперт и пчеловод

Как выбрать натуральный мед – советы экспертов и пчеловодов.
Хотя бы раз в жизни, все мы покупали вместо натурального меда – подделку. Пользы в таком случае вы не получите, зато деньги пустите на ветер. Поэтому лучше – не ошибаться.
Утро в Большом Городе собрало самые действенные советы экспертов, которые помогут вам правильно выбрать мед.
Как отличить натуральный мед от фальсификата
Совет 1. Покупайте у проверенных пасечников
Технолог пищевой промышленности и эксперт на ТV Андрей Бабаев советует покупать мед в специализированных точках, а еще лучше – там, где его непосредственно производят.
Может быть, мед и настоящий, но еще важно, где он собран, чтобы не возле трассы. Вы должны знать, где находиться пасека, – рекомендует Бабаев.
Совет 2. Мед должен не стекать с ложки, а медленно тянуться
По словам Андрея Бабаева, при выборе меда, прежде всего, необходимо обращать внимание на его текучесть.
По своей консистенции мед не должен быть слишком жидким, потому что рискует забродить и приобрести кисловатый привкус. Мед не должен стекать с ложки слишком быстро, он должен медленно тянуться, – говорит Бабаев.Також по темі: Чим замінити шкідливі продукти: список корисних аналогів
Пчеловод, автор книги Секреты здоровья и долголетия Игорь Воронков считает, что жидкий мед является незрелым и поэтому плохо хранится.
Некоторые недобросовестные пасечники для того, чтобы получить побольше меда, качают его слишком рано. То есть соты еще не запечатаны, в меде содержится слишком много природной воды – не выпаренного нектара, а его уже качают, – рассказывает пчеловод.
Оказывается, чаще всего так фальсифицируют дорогой майский мед, в таком случае его получается на 20% больше.
Совет 3. Определить зрелый мед или нет поможет кусочек хлеба
Если мед зрелый и не сварен из одуванчиков, то хлеб станет черствым и получится сухарик. Хороший мед вбирает в себя влагу. Если же мед незрелый – хлеб раскиснет, – говорит Игорь Воронков.
По словам пчеловода, настоящий мед ложится на хлеб, как сметана, и не растекается.
Совет 4. Капните пару капель йода
Иногда в незрелый мед, чтобы он загустел, добавляют крахмал. Наличие крахмала можно определить, капнув в него йод.
Крахмал, конечно же, посинеет. Так вы поймете: хороший мед перед вами или подделка, – советует пчеловод.
Совет 5. Не бойтесь засахаренного меда!
Засахаренный мед – это не всегда мед, в который добавили сахар. Это нормальный процесс: переход из жидкого состояния в твердое, – говорит технолог Бабаев.
Эксперт уверен, если мед не засахарился, скорее всего, его уже перетапливали, чтобы продать, как свежий.
Однако существуют сорта меда, которые сахарятся быстро.
Это крестоцветные, подсолнуховые… А вот майский мед в сочетании с акацией долго не кристаллизуется, до 2-х лет, – добавляет Воронков.
Напомним, ранее мы рассказывали, чем заменить сахар.
Фото: Pixabay