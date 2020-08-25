Третина всіх випадків COVID-19 – безсимптомна. Чим вони небезпечні?

2 роки – саме стільки, як сподіваються у Всесвітній організації охорони здоров’я, триватиме пандемія коронавірусу. Щоправда, це лише за умови, що вдасться знайти справді ефективну вакцину.

– Дійсно, якщо максимально використовувати наявні інструменти й додатково винайти вакцину, ми можемо закінчити пандемію коронавірусу швидше, ніж тривала пандемія іспанського грипу у 1918 році, – каже голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

COVID-19 в Україні: які новини

Ситуація з COVID-19 не покращується й в Україні. Станом на 24 серпня заразились вже понад 106 тисяч наших співгромадян, 2293 людини не змогли впоратись з недугою і померли.

Найбільше нових випадків зараження фіксують у Чернівецькій області, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Харківській та Тернопільській областях, а також у Києві. Якщо кількість хворих на COVID-19 в Україні зростатиме з такою ж швидкістю, то у Міністерстві охорони здоров’я переглянуть показання до їх госпіталізації.

На додаток, як з’ясувалось, поки Західну Європу накриває вже друга хвиля коронавірусної інфекції, Україна дійшла лише до загострення першої.

Наразі в уряді оновили поділ України на зони відповідно до епідеміологічної ситуації.

До червоної зони були віднесені:

Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

Нагадаємо, у червоній зоні, зокрема, заборонений рух громадського транспорту, відвідування закладів освіти, а також діяльність кафе, ресторанів, ТЦ, кінотеатрів та спортивних залів. До речі, у Львові, який нині у помаранчевій карантинній зоні, зафіксували масштабний спалах у мерії. COVID-19 підтвердили у понад 20 чиновників.

Коронавірус у світі: статистика

Загальна кількість інфікованих за офіційними даними вже перетнула 23,5 мільйона. Понад 810 тисяч людей померли.

На першому місці як за кількістю інфікованих, так і за летальністю й далі Сполучені Штати Америки.

А от першість за кількістю щоденних випадків захворювання перейняла на себе Індія.

Там за добу зафіксували понад 70 тисяч нових хворих на COVID-19.

А загальна кількість інфікованих вже перевалила за 3 мільйони.

За інформацією індійських ЗМІ, поки у мегаполісах Мумбаї та Нью-Делі епідемія поступово йде на спад, ситуація різко погіршується у сільській місцевості на півночі та сході Індії.

Зростає кількість хворих й у Південній Кореї. У зв’язку з цим, влада запровадила нові загальнонаціональні карантинні обмеження.

Раніше місцева влада заявляла, що епідеміологічна ситуація в країні – під надійним контролем.

А от у Сполучених Штатах офіційно дозволили використовувати плазму крові для лікування пацієнтів хворих на COVID-19.

Третина всіх випадків COVID-19 – безсимптомна

Як заявив помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров’я Раньєрі Гуерра – третина усіх пацієнтів хворіють на COVID-19 безсимптомно.

Однак за його ж словами, навіть легкі форми коронавірусу можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю.

Якої саме шкоди? І чому у світі чекають, що серед загального числа інфікованих скоро зросте кількість дітей?

Чи допомагає методика лікування коронавірусу, винайдена у США?

Яке важливе відкриття щодо COVID-19 зробили науковці Федеральної вищої технічної школи Цюриха у Швейцарі?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим небезпечні безсимптомні носії COVID-19

Фото: Unsplash

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