Чотири помилки в стилі, які можуть зробити вас повнішими

Які речі нас повнять, і якого одягу краще уникати? Ранок у Великому Місті підготував на цю тему матеріал. Читай нижче.

Звичайно ж, нам завжди хочеться вигладати стрункими та витонченими. Проте часто ми припускаємося помилок при виборі гардеробу. І їх чимало.

Одяг, який повнить

Одяг оверсайз

Для когось це може звучати парадоксально, проте саме одяг оверсайз на дівчатах з формами візуально збільшує фігуру, а на струнких – підкрелює худобу.

“Ми згодні, що одяг оверсайз – універсальна річ, але вона не завжди може підходити для вас. Якщо ви вже надто любите такий одяг, то краще за все носити оверсайз розстебнутим. Це можуть бути піджаки, кардигани. Також робіть баланс в образі – верх оверсайз, низ – завужений”, – коментують дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік (VMMA).

Неправильна тканина

Атлас і блискучі тканини – це завжди ризикований вибір. Хоч вони і виглядають звабливо, але точно не нададуть твоєму образу стрункості, а тільки примножать зайвий об’єм у непотрібних місцях.

Наше загальне правило – обирайте тканину середньої щільності. Як тонка, так і товста тканина будуть негативно позначатись на стилі. Надайте перевагу бавовняним чи коттоновим тканинам , – радять дизайнери.

Джинси

Перша думка, яка виникає, джинси – найзручніша у світі річ. Але носити їх в обтяжку та по фігурі може далеко не кожен.

“Ми впевнені, що джинси є в кожної дівчини, і ми також їх дуже любимо. Але якщо ви маєте недоліки фігури, то кращим вибором для вас стануть брюки-чіноси, бананки або ж класичні завужені до низу брюки ”, – наголошують дизайнери.

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Сукні з широкими рукавами

Такі сукні будуть вас розширювати візуально на декілька сантиметрів.

“Ми можемо вам запропонувати заміну – це сукня-максі з рукавами три четверті. Як варіант, вона може бути з дрібним горошком або квітковим принтом. Виглядає не гірше і додає витонченості ”, – діляться Вікторія та Олександра.

При виборі гардеробу не завжди треба звертати увагу на те, як одяг виглядає на манекені. Важливо те, як він виглядатиме на тобі!

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Ольга Коломоєць

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