День Незалежності 2020: цікаві факти про Україну

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Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. З цієї нагоди Ранок у Великому Місті зібрав цікаві факти про нашу з вами Батьківщину.
- 90,32% українців, що взяли участь у референдумі щодо Незалежності України, ствердно відповіли на запитання Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?
- Першою українську незалежність визнала Польща.
- Географічний центр Європи знаходиться саме в Україні – неподалік від міста Рахів, що на Закарпатті.
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- Національну валюту України – гривню – було введено в обіг 2 вересня 1996 року.
- Україна – найбільша за площею країна Європи.
- Українська конституція – одна із найдавніших у Європі.
Щоправда, йдеться не про сучасний варіант основного закону, а про конституцію Пилипа Орлика, проголошену ще у 1710 році.
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- Метро Арсенальна – найглибша станція в усьому світі. Її глибина складає аж 105,5 метрів.
- Найбільш уживана літера українського алфавіту – П.
- Найбільший та найпотужніший у світі вантажний літак – Ан-225 Мрія, створений КБ Антонов.
Він має вагу 640 тонн та здатен підняти в повітря одразу 80 легкових автомобілів!
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- Українська трембіта – найдовший музичний інструмент у світі.
- Перший офіційний мобільний дзвінок в Україні тривав 40 секунд.
Його 1 липня 1993 року здійснив тодішній президент Леонід Кравчук у прямому ефірі національного телебачення.
За дзвінком спостерігала вся країна.
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- В Україні знаходиться найбільша в Європі пустеля – Олешківські піски, яку ще називають українською Сахарою.
Її площа складає понад 160 тисяч гектарів.
Українська пустеля така велика, що її можна побачити навіть із Космосу!
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24.08.2020 08:31
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