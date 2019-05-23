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ICTV / Ранок / Чи добре ви знаєте українську мову? Тест / 23.05.2019 11:00

Чи добре ви знаєте українську мову? Тест

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Чи добре ви знаєте українську мову? Пройдіть тест і перевірте свої знання!

Сьогодні українські випускники пишуть ЗНО з української мови та літератури. Цьогоріч участь у зовнішньому тестуванні беруть понад 349 тисяч абітурієнтів.

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Ранок у Великому Місті пропонує вам пройти також пройти невеличкий тест перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.

У тесті 12 запитань. Скільки правильних відповідей ви дасте, таку оцінку по дванадцятибальній системі отримаєте.

Бажаємо успіхів! 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з голлівудських зірок вільно говорить українською.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Аліна Литвиненко, тест, українська мова
23.05.2019 11:00
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