Чи добре ви знаєте українську мову? Тест

Чи добре ви знаєте українську мову? Пройдіть тест і перевірте свої знання!
Сьогодні українські випускники пишуть ЗНО з української мови та літератури. Цьогоріч участь у зовнішньому тестуванні беруть понад 349 тисяч абітурієнтів.
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Ранок у Великому Місті пропонує вам пройти також пройти невеличкий тест перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.
У тесті 12 запитань. Скільки правильних відповідей ви дасте, таку оцінку по дванадцятибальній системі отримаєте.
Бажаємо успіхів! 🙂
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з голлівудських зірок вільно говорить українською.
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23.05.2019 11:00
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