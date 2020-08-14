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ICTV / Ранок / Типові помилки у харчуванні: що треба знати про прийоми їжі / 14.08.2020 16:39
14.08.2020 16:39
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Типові помилки у харчуванні: що треба знати про прийоми їжі

Фото: Unsplash

Щодня ми робимо багато помилок у харчуванні, але навряд чи про це замислюємось. Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі, про що саме йдеться. Всю корисну інформацію ти знайдеш у цьому матеріалі. Читай нижче.

ТОП помилок у харчуванні

Відмова від сніданку

Річ у тім, що сніданок – це один із найважливіших моментів у харчуванні. У такий спосіб ти насичуєш організм енергією, покращуєш серцево-судинну систему, а ще підсилюєш мозкову активність.

І, до речі, відмова від сніданку – шкідлива звичка для тих, хто мріє схуднути.

Їсти у конкретні години

Звичайно, добре було б налагодити власний будильник по щоденним трапезам. Але все ж варто прислухатися до свого шлунку.

Якщо ти відчуваєш голод, то не терпи, а просто піди поїж. І бажано вчасно зупинитися, аби не страждати потім від болю у животі.

Їсти на ходу

Постійно не встигаєш? У поспіхах “закидаєш” їжу у шлунок? Погано пережовуєш? Так робити не потрібно! Це негативно впливає на наш шлунок.

Наприклад, можуть з’явитися не лише проблеми із травленням, але й важко засвоюватимуться корисні елементи.

Також по темі: Як уникнути раку: практичні поради щодо харчування та способу життя Корисні продукти для серця: що повинно бути у щоденному раціоні Пожива для розуму: 5 продуктів, що покращують роботу мозку

Тож, якщо хочеш бути струнким і при цьому енергійним, виділяй на сніданок/обід/вечерю хоча б 20 хвилин. Бери приклад з іспанців.

Пересолювати їжу

Слідкуй за кількістю солі у стравах. Не варто споживати її надмірно, адже можуть виникнути додаткові проблеми із серцем, судинами, нирками, зором, і навіть може з’явитися рак шлунка.

Але є й зворотній бік цієї історії. Повністю відмовлятися від солі теж не варто, бо вона містить корисні речовини. Допустима порція – 5 г на добу (приблизно 1 ч ложка).

Пропускати прийоми їжі

Найімовірніше, якщо ти забуватимеш їсти, то більше почуватимешся втомленим, а ще може частіше боліти голова.

На цьому все! Спробуй дотримуватись цих простих порад і тоді шлунок скаже тобі “Велике спасибі!”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які спалюють жир.

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, правильне харчування, харчування
14.08.2020 16:39



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