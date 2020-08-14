Типові помилки у харчуванні: що треба знати про прийоми їжі

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Щодня ми робимо багато помилок у харчуванні, але навряд чи про це замислюємось. Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі, про що саме йдеться. Всю корисну інформацію ти знайдеш у цьому матеріалі. Читай нижче.
ТОП помилок у харчуванні
Відмова від сніданку
Річ у тім, що сніданок – це один із найважливіших моментів у харчуванні. У такий спосіб ти насичуєш організм енергією, покращуєш серцево-судинну систему, а ще підсилюєш мозкову активність.
І, до речі, відмова від сніданку – шкідлива звичка для тих, хто мріє схуднути.
Їсти у конкретні години
Звичайно, добре було б налагодити власний будильник по щоденним трапезам. Але все ж варто прислухатися до свого шлунку.
Якщо ти відчуваєш голод, то не терпи, а просто піди поїж. І бажано вчасно зупинитися, аби не страждати потім від болю у животі.
Їсти на ходу
Постійно не встигаєш? У поспіхах “закидаєш” їжу у шлунок? Погано пережовуєш? Так робити не потрібно! Це негативно впливає на наш шлунок.
Наприклад, можуть з’явитися не лише проблеми із травленням, але й важко засвоюватимуться корисні елементи.
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Тож, якщо хочеш бути струнким і при цьому енергійним, виділяй на сніданок/обід/вечерю хоча б 20 хвилин. Бери приклад з іспанців.
Пересолювати їжу
Слідкуй за кількістю солі у стравах. Не варто споживати її надмірно, адже можуть виникнути додаткові проблеми із серцем, судинами, нирками, зором, і навіть може з’явитися рак шлунка.
Але є й зворотній бік цієї історії. Повністю відмовлятися від солі теж не варто, бо вона містить корисні речовини. Допустима порція – 5 г на добу
(приблизно 1 ч ложка).
Пропускати прийоми їжі
Найімовірніше, якщо ти забуватимеш їсти, то більше почуватимешся втомленим, а ще може частіше боліти голова.
На цьому все! Спробуй дотримуватись цих простих порад і тоді шлунок скаже тобі “Велике спасибі!”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про
продукти, які спалюють жир. Алла Гичка
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14.08.2020 16:39
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