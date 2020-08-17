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ICTV / Ранок / Що треба знати про дифтерію: симптоми, шляхи передачі та як захиститися / 17.08.2020 18:28
17.08.2020 18:28
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Що треба знати про дифтерію: симптоми, шляхи передачі та як захиститися


Дифтерія – шляхи передачі, перші симптоми, ускладнення та правда про вакцинацію.

Лікарі попереджають – через низький рівень вакцинації, країну може накрити епідемія небезпечної хвороби.

Збудник хвороби – так звана дифтерійна паличка. Ця бактерія виробляє небезпечний токсин, що пошкоджує серцево-судинну та нервову систему, а також викликає сильну інтоксикацію організму.

Характерною особливістю дифтерії є висока смертність.

Що треба знати про дифтерію

Шляхи передачі дифтерії

Вірус може потрапити в організм людини трьома шляхами:

  • Повітряно-крапельним шляхом (наприклад, під час кашлю або чихання).
  • Контактно-побутовим шляхом (через побутові предмети, до яких торкався хворий).
  • Харчовим шляхом (через заражену їжу, особливо – молочні продукти).

Інкубаційний період дифтерії

Інкубаційний період триває від 3 до 10 діб.

У цей час людина ще не здогадується, що заражена, проте вже може наражати на небезпеку всіх навколо.

дифтерійна паличка

Перші симптоми дифтерії

На першій стадії симптоми дифтерії подібні до ознак інших хвороб. Через це досить важко швидко діагностувати справжню причину недомагання.

  • Підвищена температура.
  • Біль у горлі, осиплість та ускладнене ковтання.
  • Набряк шиї.
  • Загальна слабкість.
  • Збільшення лімфовузлів на шиї та під щелепою.
  • Сіро-білий плівчастий наліт на мигдалинах.
Також по темі: Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: як захиститися? Україну накриє хвиля епідемій? Що необхідно знати про грип, аби не померти?

Можливі ускладнення дифтерії

  • Блокування дихальних шляхів.
  • Міокардит, порушення серцевого ритму.
  • Інфекційно-токсичний шок.
  • Набряк головного мозку.
  • Ураження нервової системи.
  • Гостра ниркова, серцево-судинна та дихальна недостатність.
  • Пневмонія.

Як захиститися від дифтерії

Єдиний можливий спосіб захиститися від дифтерії – це вакцинація.

Проте, за даними міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні лише 70% дітей – вакциновані. Цього замало для формування колективного імунітету.

Втім, у групі ризику – не лише діти. Дорослі повинні проходити ревакцинацію кожні десять років.

вакцина від дифтерії

Де отримати вакцину?

Безкоштовно отримати вакцину проти дифтерії можуть як діти, так і дорослі. Задля цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або терапевта, з яким ви підписали декларацію.

Втім варто знати, що вакцинація має низку протипоказань. Зокрема:

  • Температура 38,5°С і вище.
  • Алергія на компоненти вакцини, зокрема курячий білок, желатин тощо.
  • Проходження курсу хіміотерапії.
  • Вживання стероїдних гормонів.
  • Наявність ВІЛ-інфекції.

Тож бережіть себе і відповідально ставтеся до свого здоров’я.

симптоми дифтерії

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що спричинило спалах кору.

Аліна Литвиненко

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Теги: дифтерія, Здоров'я
17.08.2020 18:28



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