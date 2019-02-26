Україну накриє хвиля епідемій?

Кір та дифтерія, краснуха та свинка, правець та коклюш, туберкульоз та поліомієліт – з цими хворобами лікарі усього світу борються століттями. Деякі з них вдалося приборкати. Проте, вони повертаються та можуть спровокувати масові епідемії, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров’я.

У Всесвітній організації охорони здоров’я проаналізували кількість хворих на кір у ста вісімдесяти трьох країнах світу. Результати показали: у середині січня цього року кількість інфікованих зросла на половину, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Загалом, у Європі понад 82 тисячі людей захворіло на кір у минулому році. Це найбільший показник за десятиліття, повідомляють у ВООЗ.

Україна очолює цей рейтинг – 53 тисячі людей перенесли цю недугу, тобто більше, ніж у всіх країнах Європи разом взятих. Проте, це свідчить також і про загальносвітову тенденцію. Лікарі програми імунізації ВООЗ наголошують: у світі випадки кору стабільно скорочувалися до 2016 року. Проте, з 2017 року – навпаки почали зростати. Навіть у багатих країнах, де до того часу був присутній високий рівень вакцінації. Рух антипрививочників підбурює людей відмовлятись від щеплення. Серед їхніх аргументів, мовляв, не треба робити щеплення від захворювань, яких вже давно немає. Насправді, зав’язати руки хворобі вдалося тільки завдяки вакцинації. Проте, і зараз вони трапляються, наприклад, правець, кашлюк та краснуха.

Ті, хто проти щеплень, вважають, що краще перехворіти природним шляхом, ніж зробити щеплення. Це твердження взагалі за межами здорового глузду. Бо інфекція може спровокувати тяжкі укладення для здоров’я. Так після перенесеного поліомієліту хворий може отримати параліч. Або, наприклад, ураження мозку після кору. Ще один сумнівний аргумент антипрививочників, що раніше люди не вакцинувалися і жили щасливо.

«Ну давайте вернемося в ті роки, коли у нас був довакцинальний період. У багатьох сімях було по десять дітей, а потім в кінцевому результаті лишалося двоє-троє. Невже ми не хочемо, щоб наші діти були здорові? Ми маємо ніби можливість зараз мати профілактику тих страшних хворіб, від яких гинули люди і які мали фактично велику кількість інвалідності», – говорить екперт з епідеміології Оксана Пушкарьова.

Людина отримує антитіла до хвороби завдяки вакцинації або після хвороби. Відмовляючись від щеплення, ви наражаєте себе і оточуючих на смертельну небезпеку. Зараз Україна переживає і так важкі часи. Війна забрала тисячі людських життів. Проте, то ж ми не маємо права множити ризики через свої забобони та необізнаність.

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