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ICTV / Ранок / Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: як захиститися? / 07.02.2019 13:20

Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: як захиститися?

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Дмитро Шерембей – ВІЛ-інфікований. Згадує, що була бурхлива молодість та наркотики. Про діагноз дізнався двадцять років тому. З того часу його життя змінилось. 

«Коли я здавав тест на ВІЛ, була мінімальна кількість інформації. Не було ніякого лікування. Всі цього боялися. І мене, по суті, утримували в такому боксі, де не можна було зі мною комунікувати», – поділився Дмитро.

Дмитро отримує безперервну терапію, завдяки чому у нього більше 10 років нульове вірусне навантаження. Тобто, якщо вчасно виявити хворобу та почати діяти – ризик заразити когось знижується. Чоловік наголошує, що практично 20 років поспіль держава не інвестувала ресурси для зупинки епідемії. Мовляв, це здійснювалося за рахунок донорської або приватної допомоги.

Скільки українців ВІЛ-інфікованих? 

В Україні випадки ВІЛ-інфекції почали фіксувати з 1987 року. Зараз ми знаходимося на другому місці в Європі за кількістю хворих. Випереджає тільки Росія. Усього у світі з цим діагнозом живе приблизно 37 мільйонів людей. Понад 240 тисяч українців знають про недугу і більше 100 тисяч – навіть не здогадуються, що інфіковані. Офіційно в Україні епідемія ВІЛ/СНІД не оголошена.

Звідки можна заразитися? 

Раніше нові випадки хвороби фіксували в основному серед тих, хто вживав наркотики. Зараз цей показник зменшився до 20%. Натомість 60% зараження відбувається статевим шляхом, а саме через гетеро-сексуальні контакти.

У якому віці найчастіше інфікуються? 

Останнім часом на ВІЛ/СНІД інфікуються переважно молоді люди віком від 14 до 24 років.

«В країні з існуючим військовим конфліктом іде зменшення приростів – це дуже гарна новина для України. Це означає, що в нас є шанс подолати цю епідемію, бо велика кількість і донорських, і державних ресурсів сьогодні спрямовуються на попередження нових випадків ВІЛ і на лікування людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», – прокоментувала виконавча директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва.

Що робити? 

У будь-якому регіоні України людина може пройти безкоштовний тест. Це робиться у спеціальних центрах або у свого сімейного лікаря. І займає до 15 хвилин.

«Дуже добре, що в Україні на сьогоднішній день йде реформа системи охорони здоров’я. Коли акцент йде на виявлення ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепатиту або сифілісу саме на первинній ланці»,  зазначив голова ГО Інфекційний контроль України Андрій Александрін.

На сьогодні діагноз ВІЛ вже не є вироком. Якщо інфікований отримав ефективне лікування вчасно, то він може мати здорових дітей та здорового партнера. Просто потрібно вести здоровий спосіб життя та дотримуватися певних правил.

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Теги: ВІЛ, Ксенія Богуславська, СНІД
07.02.2019 13:20
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