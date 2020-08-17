Посівний календар садівника і городника на серпень 2020

Місячний посівний календар садівника і городника на серпень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.
Незважаючи на те, що серпень – останній місяць літа, це досить вдалий час для висаджування деяких рослин у горшки і теплиці.
Це дозволить насолодитися свіжими овочами восени.
Посівний календар на серпень 2020
Сприятливі дні: 1-2, 5-6, 10-11, 21, 23-26, 30 серпня.
Несприятливі дні: 3, 7-9, 13-15, 19, 20 серпня.
Сприятливі дні для робіт у саду та на городі
1-2 серпня: вдалий час для посадки плодових дерев, особливо сливи та груші, а також кущів смородини і агруса. Також у ці дні рекомендується вносити добрива і вспушувати ґрунт.
5-6 серпня: ідеальний час для висадки однорічних рослин, а також полуниці і суниці, а також осінніх квітів.
10-11 серпня: дні добре підходять для догляду за огірками, гарбузом, кабачками, цибулею, картоплею та помідорами.
21 серпня: сьогодні варто саджати кісточкові фруктові дерева. Також можна зайнятися поливом і заготовкою насіння.
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23-26 серпня: ці дні добре підходять для збору врожаю фруктів та овочів, а також для догляду за декоративними рослинами.
30 серпня: варто зайнятися доглядом за плодовими деревами, а також зрізати квіти та зробити з них чарівні букети.
Усі інші дні серпня, не позначені в посівному календарі, є нейтральними для роботи в саду і на городі.
Тепер ти знаєш, коли саме краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на серпень 2020 і заглядай у нього перед тим, як вийти у сад чи город.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на серпень 2020.
Фото: Pixabay
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17.08.2020 17:12
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