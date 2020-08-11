Місячний календар на серпень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Місяць має чотири фази, і кожна з них впливає на наше життя. Щоб дізнатись, які дні будуть сприятливими, а які навпаки – переглянь місячний календар на серпень 2020. Ранок у Великому Місті уже все підготував.

Місячний календар на серпень 2020

Сприятливі дні: 2, 6, 7, 9, 12, 13, 20, 26, 27 Несприятливі дні: 1, 4, 9, 11, 19, 25

Сприятливі дні у серпні 2020

2 серпня: у цей день збільшується потік енергії. Використай її з користю. Займися справами, які давно лежали у “ящику”, перенаправ сили у роботу або ж проведи активний відпочинок з друзями. Головне, аби не пролежати 2-е серпня на дивані.

6 серпня: повір у себе і прислухайся, що підказує інтуїція! Цього дня успішно проходять бізнес-переговори, а ще це вдалий період, щоб обговорити з керівництвом важливі справи.

7 серпня: день спокою та гармонії. Цей день ідеально підходить для того, щоб звільнити полиці у шафі від старих, непотрібних речей. Не тримай те, що навряд чи колись тобі знадобиться.

9 серпня: день пронизаний доброю енергією. Сьогодні займися легкими справами, які приноситимуть лише задоволення.

12 серпня: дуже успішний день, особливо для тих, хто інтенсивно працює розумово. 12 серпня сприятливе для підписання договорів, спілкування та укладення шлюбів.

13 та 20 серпня: прислуховуйся до себе! Цього дня інтуїція підказуватиме тобі більше, ніж зазвичай. Це стосується не лише роботи, але й любовної сфери.

26 серпня: добре даватимуться справи, які були відкладені на пізніше. Також це хороший час, щоб змінити місце проживання чи роботу.

27 серпня: цього дня робота буде йти легко, хоч справи можуть видаватися важкими. Можна переїжджати, змінювати місце роботи, але головне – уникай конфліктів.

Найбільш несприятливими днями у серпні будуть: 1, 4, 9, 11, 19, 25. Намагайся у той час не перенавантажувати себе та не йти на великі ризики.

Тепер ти знаєш, які дні будуть найбільш сприятливими у серпні 2020 року. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

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