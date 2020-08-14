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ICTV / Ранок / Календар риболова на серпень 2020 – коли добре клюватиме / 14.08.2020 14:55
14.08.2020 14:55
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Календар риболова на серпень 2020 – коли добре клюватиме


Календар риболова на серпень стане у нагоді тим, хто хоче не лише приємно провести час на природі, але й повернутися додому з великим уловом.

Завжди звіряйся з цим календарем, і аби знати, коли риба добре клюватиме.

Календар риболова на серпень 2020

Найкращий кльов: 10-14, 23-27 серпня

Хороший кльов: 1, 7-9, 15-16, 22, 28-31 серпня

Середній кльов: 2, 4-6, 17-18, 20-21 серпня

Не клюватиме: 3 та 19 серпня.

календар рибалки серпень 2020

На кльов риби сприятливо впливає молодий місяць. Тож вирушати до річки чи озера зі снастями в цей період – це хороша ідея. А от коли місяць іде на спад, кльов суттєво зменшується.

Сильно впливає на кльов і повний місяць. Досвідчені рибалки попереджають: іти на рибну ловлю в цей час немає сенсу – все одно улову не буде.

Що стосується часу доби, то найкраще ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже саме тоді вона  знаходиться в активному стані і добре ловиться.

Крім того, не бажано йти до річки чи озера, коли дме північний вітер.

Також по темі: Кращі місця для риболовлі 2020 – де яка риба водиться? Як купити рибу і не отруїтися: корисні поради Перевірка рибного відділу: що продають у магазині та чи можна це їсти

Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у серпні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.

Фото: Pixabay

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Теги: місячний календар
14.08.2020 14:55



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