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ICTV / Ранок / Кращі місця для риболовлі 2020 – де яка риба водиться? / 13.08.2020 20:00
13.08.2020 20:00
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Кращі місця для риболовлі 2020 – де яка риба водиться?


Риболовля під час карантину – дійсно один з найкращих варіантів весело провести час.

А надто, коли ти ще початківець, а вже знаєш, куди їхати за справжніми трофеями.

Ми в Ранку у Великому Місті підібрали для тебе одні з найкращих місць для рибалки в Україні.

Читай і дізнавайся, де ловити трофейну рибу, а де – не лише рибалити, а ще й комфортно відпочивати з родиною. 

Риболовля на Десні 2020

Якщо тобі доведеться проїжджати десь неподалік річища Десни або біля будь-якого з її притоків, то наша тобі порада – задумайся про риболовлю, навіть якщо ти не любитель такого виду дозвілля!

Адже тут водиться понад три десятки видів прісноводних риб, невисока ж швидкість течії річки дасть тобі можливість спокійно порибалити.

Єдине що: підготуватися бажано заздалегідь, адже в рибалці важливо що? Не завищити очікування і зловити вдалий момент.

Кращі рибні місця на Десні

  • село Пухівка. Тут водяться щука, судак, сом, окунь, плотва, лящ, густера;
  • селище Пірнове. Можна спіймати густеру, карася, коропа, краснопірку, окуня. А ще водяться сом, судак, щука;
  • село Воропаєв. Тут спіймаєш і ляща, і плотву, і сома, й щуку;
  • село Жукин. Тут спіймаєш густеру, підлящика, ляща, судака, плотву, краснопірку, чехоню, головня. Ще є улови щуки та сома.
  • село Хотянівка. Тут водиться судак, щука, окунь, йорж, головень, жерех, в’язь, лин, лящ, густера, краснопірка, плотва та бички. 

Під’їзди до води на Десні зручні, є навіть відповідні точки для спуску човнів на воду. 

Май на увазі, рибне літо на Десні – саме час ляща і густери, а також жереха та окуня. А в осінній період, що вже не за горами, тут полюють вже на щуку, судака і сома.

Риболовля на Харківщині 2020

Чому саме Харківщина? Та тому що під Харковом є чимало місць, де можна порибалити безкоштовно. А улов при цьому буде нітрохи не гіршим за платні водойми.

Тож, з’ясуймо, де можна добряче порибалити в Харківській області?

Де порибалити на Печенізькому водосховищі

Найбільше водосховище Харківської області, розташоване на річці Сіверський Донець.

Особливою популярністю серед рибалок користується дамба: тут хороше клювання і влітку, і взимку.

У водосховищі водиться понад 30 видів риб. Серед них судак, лящ, щука, плітка, лин, в’язь, густера, жерех, головень, синець. 

Рибалка у селищі Старий Салтів

Воно розташоване на правому березі Печенізького водосховища і саме тут навіть недосвідчений рибалка зможе отримати пристойний улов ляща, щуки, судака, окуня, плотви.

А бувалі рибалки – вже точно не поїдуть без трофейної великої риби. Окрім того, селище оточене сосновим лісом, а серпень – це пора ягід та грибів.

Уздовж берега розташовані бази відпочинку, від бюджетних варіантів до корпусів класу люкс. В деяких з них зараз навіть можна орендувати будиночок економ-класу зі знижкою.

Чи можна гарно порибалити на Сіверському Дінці

Це найбільша річка східної України. На річці можна зловити як дрібну рибину (окуня, плотву, краснопірка, підлящика), так і велику рибу – ляща, судака, сома, щуку).

Хижу рибу можна поблесніти за допомогою спінінга і живця, мирну – на вудку.

Май на увазі: на Сіверському Донці дуже багато красивих місць, і навіть є розчищені піщані пляжі.

Тож це гарне місце не лише для рибалки, а й для відпочинку з всією сім’єю.

Рибалка на Дністрі 2020

Ми не могли коротко розповісти тобі про Дністер, адже рибалка на Дністрі в межах України можлива аж у семи областях.

І в кожній з них улов буде різний, і навіть підхід до рибалки змінюватиметься від області до області.

Це пов’язано з характером річки, її течією, рівнем води, та з різновидами риб, які водяться на певних її ділянках.

Рибалка на Дністрі у Львівській області

Дністер бере свій початок у Львівській області, де його ширина відносно невеличка. Річка в цій області тече і горами, і рівнинами.

Але особливо зручні підходи до води знайдеш у наступних населених пунктах: Повергів, Тершаків, Липиці, Колодруби, Устя, Розвадів, Надітичі, Кам’яне, Піддністряни.

Ще треба не забути про Бородчиці, Молотів, Журавно, Старе Село. 

А зловити тут переважно можна окуня, судака, щуку, сома, плотву, рибця, ляща, карася, сазана, головня, жереха, підуста. 

На спінінг, в основному, ловиться окунь та головень, рідше судак, жерех, та щука. На фідер основними трофеями є рибець, верхоплавка, рідше карась, підуст. 

Рибалка на Дністрі в Івано-Франківській та Тернопільській області

Тут варто сказати, що якщо обираєш рибалку тут, будеш рибалити прямо в одному з семи природних чудес України – Дністровському каньйоні, через який протікає річка. 

Але попри краєвиди, рибалка на Дністровському каньйоні досить складна, оскільки тут у воді присутня велика кількість каміння, брил, вага яких може досягати кілька тонн.

Риболови часто обривають тут значну частину снастей.

Водночас, велике каміння служить гарною схованкою для риб – тому подекуди вони тут трапляються більших розмірів, ніж зазвичай.

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Рибалка на Дністрі в Чернівецькій та Хмельницькій області

В межах Чернівецької та Хмельницької областей глибина річки вже значно збільшується.

Це через те, що внаслідок побудування в кінці 70-х минулого століття Дністровської ГЕС, тут була затоплена велика територія землі, і рівень води постійно підіймався.

Зараз глибини Дністра тут іноді перевищують 50 метрів, а, в середньому, сягають 10-12 метрів. 

Перш, ніж все покинути, і поїхати за риболовлею на фоні прекрасних краєвидів, май на увазі: рибалка на таких глибинах потребує певних снастей, а дуже часто – і човна. 

Основний тутешній улов рибаків складається з ляща, плотви, рибця, карася, сазана.

А з човна спінінгом ловлять окуня, судака і щуку. Тут можна впіймати навіть трофейного жереха.

Рибалка на Дністрі в Вінницькій та Одеській області

Основні види риб які тут потрапляють на гачок: лящ, плотва, карась, короп, окунь, судак, щука, сом.

Особливо потрібно виділити дельту Дністра, це заболочена місцевість куди можна потрапити тільки на човні, але й рибалка тут дуже цікава.

Тут можна зловити трофейні екземпляри деяких перерахованих вище видів риб.

Риболовля в Сорокошичах (Чернігівська область)

Про цю місцину треба сказати окремо: це лівий берег Київського моря – і це справжні дикі місця. 

Ти можеш обрати якусь із численних баз відпочинку – але все одно будеш оточений(на) безлюдними місцинами. 

Знаєш, як виглядає риболовля в Сорокошичах? Береш собі в оренду човен та їдеш на якийсь із численних маленьких островів, де ти залишишся з природою сам на сам. 

А ще тут просто неймовірна риболовля – на гачок трапляються справжні річні монстри!

Зловити тут можна сазана, карася, щуку, окуня, судака, плотву, в’язя, сома. Причому часто розмірів, близьких до трофейних. 

Нагадаємо, раніше у Ранку у Великому Місті ми писали про календар риболова в серпні.

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Теги: рибальство, українські рибалки
13.08.2020 20:00



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