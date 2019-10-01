Сумки на осінь 2019: головні модні тренди сезону

Яку сумку обрати на осінь 2019? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 6 головних модних тенденцій нового сезону. Обирай будь-який із цих варіантів!
Модні сумки осінь 2019
Мікросумка
Мініатюрні сумочки – одна з головних модних тенденцій осені 2019.
Звісно, цей аксесуар не стане найпрактичнішою річчю в твоєму гардеробі.
Але він точно виглядатиме оригінально, стильно і дуже мило.
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Дві сумки в одній
Щоб не жертвувати комфортом, дизайнери радять поєднувати мікросумочки с торбинками побільше.
Тож дві сумки в одній – це ще один гарячий модний тренд нового сезону.
Ти можеш як придбати готовий комплект аксесуарів різного розміру, так і скомбінувати декілька сумок на свій смак.
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Поясна сумка
Якщо для тебе важлива свобода рухів, сміливо обирай поясну сумку.
Адже вона залишиться актуальною і в новому сезоні.
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Щоправда, спортивні моделі вже відходять на другий план.
Цієї осені краще надати більш перевагу елегантним варіантам.
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Пухнаста сумка
Любиш сміливі експерименти та хочеш бути справжнім трендсеттером?
Тоді обирай модні пухнасті хутрові або плюшеві сумки.
Вони не лише красиві та оригінальні, але й дуже приємні на дотик. Суцільне задоволення!
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Публикация от СУМКИ•АКСЕССУАРЫ•КРАСНОДАР (@galereya_sacvoyag)
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Публикация от АВТОРСКИЕ ЖЕНСКИЕ АКСЕССУАРЫ (@may_fest_shlyap)
Сумка бохо
Місткі та практичні жіночі сумки бохо повертаються на модний Олімп. Їхня особливість у тому, що вони не мають жорсткого каркасу.
Тож тепер тобі не доведеться обирати між тим, що взяти – улюблену книжку чи термочашку з кавою.
У цю торбинку вмістяться всі твої речі!
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Публикация от Erizo/Сумки~Рюкзаки~Аксессуары (@nata.shabunina_bags)
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Анімалістичний принт
Тигровий, леопардовий, крокодиловий, зміїний: цієї осені дизайнери пропонують нам модні сумки 2019 з хижими анімалістичними принтами.
Такі моделі можуть стати вдалим акцентом у твоєму образі. Головне – не вдягайся в тигрове з голови до ніг 🙂
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Публикация от ОБУВЬ,СУМКИ-натуральная кожа (@goods4u_shoes_bags)
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди осені 2019.
Аліна Литвиненко
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