Сумки на осінь 2019: головні модні тренди сезону

Яку сумку обрати на осінь 2019? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 6 головних модних тенденцій нового сезону. Обирай будь-який із цих варіантів!

Модні сумки осінь 2019

Мікросумка

Мініатюрні сумочки – одна з головних модних тенденцій осені 2019.

Звісно, цей аксесуар не стане найпрактичнішою річчю в твоєму гардеробі.

Але він точно виглядатиме оригінально, стильно і дуже мило.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обувь В Наличии (@lemon.space.shop) 8 Апр 2019 в 6:46 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКИ! Тренды и Классика (@sumka.love) 18 Май 2019 в 3:50 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VARVARA GALPERINA (@varvaragalperina) 29 Апр 2019 в 4:39 PDT

Дві сумки в одній

Щоб не жертвувати комфортом, дизайнери радять поєднувати мікросумочки с торбинками побільше.

Тож дві сумки в одній – це ще один гарячий модний тренд нового сезону.

Ти можеш як придбати готовий комплект аксесуарів різного розміру, так і скомбінувати декілька сумок на свій смак.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lina | STYLIST Israel (@shopaholic.il) 6 Апр 2019 в 12:56 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маша Тишкевич (@i_am_marivanna) 24 Мар 2019 в 10:18 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Lyden (@lyden.foreverautumn) 23 Май 2019 в 12:24 PDT

Поясна сумка

Якщо для тебе важлива свобода рухів, сміливо обирай поясну сумку.

Адже вона залишиться актуальною і в новому сезоні.

Також по темі: Своя справа: як українка виготовляє ексклюзивні сумки ручної роботи Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото) Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта

Щоправда, спортивні моделі вже відходять на другий план.

Цієї осені краще надати більш перевагу елегантним варіантам.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bagin (@bagin.goods) 18 Авг 2019 в 11:52 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-магазин, Москва (@new_shine_colors) 17 Авг 2019 в 11:17 PDT

Пухнаста сумка

Любиш сміливі експерименти та хочеш бути справжнім трендсеттером?

Тоді обирай модні пухнасті хутрові або плюшеві сумки.

Вони не лише красиві та оригінальні, але й дуже приємні на дотик. Суцільне задоволення!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКИ•АКСЕССУАРЫ•КРАСНОДАР (@galereya_sacvoyag) 22 Фев 2019 в 12:55 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@biale_store) 3 Сен 2018 в 7:43 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АВТОРСКИЕ ЖЕНСКИЕ АКСЕССУАРЫ (@may_fest_shlyap) 18 Фев 2019 в 3:56 PST

Сумка бохо

Місткі та практичні жіночі сумки бохо повертаються на модний Олімп. Їхня особливість у тому, що вони не мають жорсткого каркасу.

Тож тепер тобі не доведеться обирати між тим, що взяти – улюблену книжку чи термочашку з кавою.

У цю торбинку вмістяться всі твої речі!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@mexmarket777) 26 Мар 2019 в 4:56 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erizo/Сумки~Рюкзаки~Аксессуары (@nata.shabunina_bags) 29 Апр 2019 в 9:05 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вязаные шапки и сумки (@yulia_ajur) 4 Июн 2019 в 9:13 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WELLBAGS™️ (@wellbags_ukraine) 16 Авг 2019 в 2:21 PDT

Анімалістичний принт

Тигровий, леопардовий, крокодиловий, зміїний: цієї осені дизайнери пропонують нам модні сумки 2019 з хижими анімалістичними принтами.

Такі моделі можуть стати вдалим акцентом у твоєму образі. Головне – не вдягайся в тигрове з голови до ніг 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ОБУВЬ,СУМКИ-натуральная кожа (@goods4u_shoes_bags) 6 Июн 2019 в 12:14 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОБУВЬ,СУМКИ-натуральная кожа (@goods4u_shoes_bags) 18 Фев 2019 в 12:51 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от By The Way (@btw.boutique) 24 Июн 2019 в 2:10 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEST Victoria’s Secret Украина (@swim_cv) 30 Дек 2018 в 4:52 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні модні тренди осені 2019.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.