УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як хімчистки роблять з одягу лахміття? / 21.03.2019 16:12

Як хімчистки роблять з одягу лахміття?

0 - 0

Для звичайної людини процес хімчистки – велика таємниця. Хто знає, що насправді роблять з вашими речами там, за дверима? Часто одяг псують, і люди не знають. Але ми знаємо все і готові вам розповісти.

Де знайти справжній прейскурант?

Завжди розпочинайте свою взаємодію з хімчисткою в кутку споживача. Саме там ви знайдете реальний прейскурант та багато корисної інформації. Адже бувають випадки, коли озвучена менеджером сума суттєво відрізняється від зазначеної.

До того ж, у квитанції вказують рівень зношеності одягу, який у хімчистці, зазвичай, роблять на око.

Як з’ясувати реальний стан речей?

Візьміть і перечитайте таблицю по визначенню цих відсотків. Але врахуйте, що згідно з діючим ДСТУ, якщо процес зношеності 75%, то за ваш одяг ніхто не несе відповідальності.

Відшкодувати реальну вартість товару у разі його пошкодження або втрати можете, якщо у вас є квитанція на руках.

Будьте уважні і перевіряйте, який відсоток зношеності вам прописали. Адже хімчистка може сама зняти із себе відповідальність, написавши, що у вас лахміття.

Є чотири ступені зносу:

  • 10% – вироби, які не були у вжитку, без пошкодження, нові;
  • 30% – мало зношені, з незначним забрудненням, не мають пошкодження;
  • 50% – вироби ношені, прані, чищені, перефарбовані, вигорілі, потерті, з невеликими поривами та значним забрудненням;
  • 75% – дуже забруднений одяг, що піддавався пранню, хімічній чистці, перефарбуванню, реставрації, має потерті і вигорілі місця, штопання, розриви, та інші пошкодження.

Простежте, щоб у квитанції було чітко вказано дату повернення одягу. Це дасть вам право вимагати від хімчистки сплати пені у разі прострочення терміну надання послуг.

Розмір пені відповідно до п. 5 ст. 10 закону «Про захист прав споживачів» становить 3% від вартості послуг за кожен день затримки.

Що робити, якщо ваші речі загубили у хімчистці?

Якщо ви зафіксували, що вам віддають не ваш одяг, відмовляйтеся від нього і просіть знайти ваш. Якщо на зниклу річ не можна «заплющити очі» і просто піти, то викликайте поліцію і фіксуйте факт крадіжки.

Відстоюйте свої права. Адже за свої гроші ми повинні отримувати тільки якісний сервіс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Кур’єри наводять грабіжників на квартири українців

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Максим Несміянов, Марина Лишак, Споживач, хімчистка
21.03.2019 16:12
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати