Як хімчистки роблять з одягу лахміття?

Для звичайної людини процес хімчистки – велика таємниця. Хто знає, що насправді роблять з вашими речами там, за дверима? Часто одяг псують, і люди не знають. Але ми знаємо все і готові вам розповісти.

Де знайти справжній прейскурант?

Завжди розпочинайте свою взаємодію з хімчисткою в кутку споживача. Саме там ви знайдете реальний прейскурант та багато корисної інформації. Адже бувають випадки, коли озвучена менеджером сума суттєво відрізняється від зазначеної.

До того ж, у квитанції вказують рівень зношеності одягу, який у хімчистці, зазвичай, роблять на око.

Як з’ясувати реальний стан речей?

Візьміть і перечитайте таблицю по визначенню цих відсотків. Але врахуйте, що згідно з діючим ДСТУ, якщо процес зношеності 75%, то за ваш одяг ніхто не несе відповідальності.

Відшкодувати реальну вартість товару у разі його пошкодження або втрати можете, якщо у вас є квитанція на руках.

Будьте уважні і перевіряйте, який відсоток зношеності вам прописали. Адже хімчистка може сама зняти із себе відповідальність, написавши, що у вас лахміття.

Є чотири ступені зносу:

10% – вироби, які не були у вжитку, без пошкодження, нові;

– вироби, які не були у вжитку, без пошкодження, нові; 30% – мало зношені, з незначним забрудненням, не мають пошкодження;

– мало зношені, з незначним забрудненням, не мають пошкодження; 50% – вироби ношені, прані, чищені, перефарбовані, вигорілі, потерті, з невеликими поривами та значним забрудненням;

– вироби ношені, прані, чищені, перефарбовані, вигорілі, потерті, з невеликими поривами та значним забрудненням; 75% – дуже забруднений одяг, що піддавався пранню, хімічній чистці, перефарбуванню, реставрації, має потерті і вигорілі місця, штопання, розриви, та інші пошкодження.

Простежте, щоб у квитанції було чітко вказано дату повернення одягу. Це дасть вам право вимагати від хімчистки сплати пені у разі прострочення терміну надання послуг.

Розмір пені відповідно до п. 5 ст. 10 закону «Про захист прав споживачів» становить 3% від вартості послуг за кожен день затримки.

Що робити, якщо ваші речі загубили у хімчистці?

Якщо ви зафіксували, що вам віддають не ваш одяг, відмовляйтеся від нього і просіть знайти ваш. Якщо на зниклу річ не можна «заплющити очі» і просто піти, то викликайте поліцію і фіксуйте факт крадіжки.

Відстоюйте свої права. Адже за свої гроші ми повинні отримувати тільки якісний сервіс.

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