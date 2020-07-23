Магнітні бурі у липні 2020 – календар небезпечних дат

У липні 2020 року українці відчують 3 магнітних бурі бурі – на початку, в середині та наприкінці місяці.
Коли саме їх очікувати, якої потужності будуть коливання та як можуть вплинути на здоров’я – Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.
Календар магнітних бур на липень 2020
У другий місяць літа на нас чекає 3 магнітні бурі. Вони матимуть середню та сильну інтенсивність.
7 липня – середня магнітна буря.
15 липня – сильна магнітна буря.
29 липня – середня магнітна буря.
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Коливання магнітного поля Землі негативно відбивається на нашому здоров`ї. Особливо сильно це відчувають метеозалежні люди.
Під час магнітних бур вони можуть мати деякі неприємні симптоми, зокрема:
- Головний біль, запаморочення.
- Підвищена нервовість, різкі зміни настрою.
- Високий тиск крові.
- Сонливість або безсоння
- Низька працездатність, відчуття втоми
- Біль у м`язах та суглобах
Як пережити магнітну бурю
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- Не перевантажуй себе важкою працею, особливо фізичною. Дай організму трішки перепочити – йому це зараз дуже потрібно.
- Намагайся відкласти справи, які потребують значного нервового напруження та можуть викликати стрес.
- Випивай 1,5-2 літри води на день (чай, кава, соки – не рахуються).
- Замість солодкої, солоної та жирної їжі надай перевагу свіжим овочам та фруктам.
- Відмовся від алкоголю та солодких газовані напої.
- Тримай вікно відкритим, за можливості вийди на прогулянку до парку чи скверу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подолати страх хвороби.
Головне фото: Unsplash
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23.07.2020 17:08
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