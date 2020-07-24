Посівний календар садівника і городника на липень 2020

Місячний посівний календар садівника і городника на липень підкаже, що і в які дні варто саджати та сіяти. А коли краще приділити час родині чи хобі.
Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і збирай чудовий врожай.
Посівний календар на липень 2020
Сприятливі дні:3-4, 8, 12, 18, 22, 26-27 липня.
Несприятливі дні: 1-2, 5, 20, 29-30 липня.
1-2 липня: У ці дні не варто робити щеплення та вносити добрива. Також не роби обрізку дерев, бо ця маніпуляція може їм нашкодити.
3-4 липня: Якщо в ці дні зібраний посадковий матеріал, він дасть великий врожай наступного року. Саджати і пересаджувати можна груші, смородину, аґрус.
5 липня: Не можна сіяти, саджати та пересаджувати рослини, а також робити з ними інші маніпуляції. Краще взагалі не виходити на город і просто відпочити.
8 липня: Рекомендується саджати капусту, огірки, гарбуз, а також суницю, сливу та садові квіти. Ефективними будуть полив, знищення шкідників і внесення добрив.
12 липня: Саджати та сіяти сьогодні не варто, проте можна підготувати ґрунт та зібрати врожай.
18 липня: Присвяти час прополці бур’янів та збору врожаю. У цей день чудово вдаватимуться соління та консервація.
20 липня: Не варто саджати овочі та коренеплоди. Зате можна попрацювати з квітами.
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22 липня: Займися боротьбою зі шкідниками, збором врожаю та заготівлею лікарських рослин.
26-27 липня: День підходить для будь-яких робіт у саду та на городі, а також для консервації фруктів і ягід.
29–30 липня: У ці дні бажано нічого не сіяти. А от полити рослини варто.
Усі інші дні липня, не позначені в посівному календарі, є нейтральними для роботи в саду і на городі.
Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на липень 2020 і заглядай у нього перед тим, як вийти у сад чи город.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на липень.
Фото: Pixabay
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24.07.2020 16:57
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