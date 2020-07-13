Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів

Рецепти найкращих смузі, які наповнять твій організм здоров`ям та енергією.
Що їсти на сніданок, щоб забепечити своє тіло необхідними клітковиною, вітамінами та мікроелементами? Ідеальний варіант – смузі!
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе кілька смачних ідей, які допоможуть починати ранок із користю.
Смузі – рецепти і користь
Зелений смузі – рецепт
Користь:
Зелений смузі – це справжній еліксір бадьорості. Склянка напою на сніданок здатна наповнити твій організм силами та енергією. А ще це справжня вітамінна бомба!
Інгредієнти:
- Шпинат або інша салатна зелень – 1 пучок
- Ківі – 1 шт
- Яблуко – 0,5 шт
- М`ята – 2 гілочки
- Мед – 1 ч.л.
Приготування:
- Зелень сполоснути, видалити жорсткі стеблі, листя нарвати руками.
- Ківі та яблуко очистити від шкірки.
- Покласти всі інгредієнти в чашу блендера та перебити до однорідності.
- Розлити по бокалах і прикрасити. Пити одразу.
Кавуновий смузі
Користь:
Цей смузі чинить виражений детокс-ефект. Якщо регулярно вживати його в якості сніданку, уже за кілька тижнів можна не лише очистити організм, але й скинути парочку зайвих кілограмів.
Інгредієнти:
- М`якоть кавуна – 300 г
- Ягоди – 1 чашка
- Лимон – 1 шт
- Мед – 1 ст. л
- Лід – 1 чашка
Приготування:
- Вижми сік з лимона (шкірки нам не потрібні)
- Склади усі інгредієнти, окрім льоду, в чашу блендера та ретельно перебий.
- Розлий по бокалах, додай лід і прикрась.
Овочевий смузі
Користь:
Цей смузі сподобається поціновувачам незвичайних смаків. Головне – вибирати для нього солодкі та свіжі овочі. Напій допоможе налагодити обмін речовин в організмі та буде корисним для підтримки зору.
Інгредієнти:
- Буряк – 1 шт.
- Морква – 4 шт.
- Яблуко – 2 шт.
- Вода – 100 мл.
Приготування:
- Почисть та нарізати фрукти і овочі, скласти у чашу блендера.
- Додай води і перебити все до однорідності. Якщо любиш солоденьке – можеш додати ложку меду.
- Розлий по склянках і подавай одразу.
Тож дбай про своє здоров`я та щодня пий корисні смузі.
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт балійського смузі-боул.
Фото: Pixabay