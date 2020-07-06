Івана Купала 2020: головні традиції східнослов’янського свята

Івана Купала 2020 – це традиційне східнослов’янське свято. Його відзначають щороку в ніч із 6 на 7 липня. Існує легенда, що саме в цю ніч уся нечиста сила виходить на волю. Про головні традиції цього свята читай нижче в матеріалі.

Традиції свята Івана Купала

У цей день прийнято шукати цвіт папороті. Існує легенда, що саме в ніч на Івана Купала на папороті розцвітає квітка щастя, яку ще називають кочедижник. І тому, хто її знайде, відкриються всі таємниці світу. Але є одне але: цю квітку може шукати лише молодий хлопець. Якщо квітка трапиться, то її вмить треба зірвати, адже вона розцвітає за лічені секунди і миттєво в’яне.

Дівчата мають плести вінки з 12 різних рослин, а потім пускати їх по воді. Якщо вінок потоне, то цього року дівчина не вийде заміж. Якщо ж вінок недалеко відплив від берега, то кохання ходить поруч.

Після заходу сонця молодь розпалює вогнище. Тоді хлопець у парі з дівчиною, тримаючись за руки, повинні його перестрибнути. Якщо пара перестрибне багаття, не розриваючи рук, то їм судилося бути разом, а як ні, то через деякий час вони розійдуться. Вважається, хто вище перестрибне, той буде найщасливішим.

Не варто стрибати через вогнище з будь-ким, лише з коханим/коханою.

Чого не можна робити на Івана Купала

Не можна самому ходити до лісу. Прийнято вважати, що в ніч на Івана Купала прокидається вся лісова нечиста сила. Наші предки не спали всю ніч напередодні свята, бо додому міг прийти домовик, русалка та інша нечисть. За кілька днів до свята, у тому числі й 7 липня, не варто позичати, віддавати чи щось продавати. Це може призвести до бідності. У ніч на Івана Купала вагітним, дітям і людям похилого віку варто триматися подалі від води. Вважається, що нечисть може неабияк нашкодити їхньому здоров’ю.

Алла Гичка

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