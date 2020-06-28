Привітання з Днем Конституції 2020 у прозі, віршах та картинках

Найкращі привітання з Днем Конституції 2020 українською мовою у віршах, прозі та картинках шукай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Не забудь привітати своїх рідних, друзів і колег із цим важливим державним святом.

28 червня 1996 року було ухвалено Основний Закон України.

Привітання з Днем Конституції 2020

Привітання з Днем Конституції України у віршах

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

***

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Конституції сьогодні

В нашій чудовій України.

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

***

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави голосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація – нова та вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас! Вітаю!

Привітання з Днем Конституції України у прозі

Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави.

Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

***

Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я та творчого натхнення, добробуту та затишку у ваших родинах, мудрості та далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності. Зі святом вас, дорогі друзі!

***

Нехай демократичні засади, що закріплені в Конституції, стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожного громадянина нашої країни. Бажаємо, щоб мир і злагода сприяли подальшій розбудові правової держави!

***

Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духу та впевненості у безхмарному конституційному майбутньому нашої спільної держави. Будуймо разом демократичне громадянське суспільство. Слава Україні!

Короткі смс-привітання з Днем Конституції

З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Щоб мирним небо над вами було завжди!

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Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

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З Днем Конституції! Непорушність закону та рівність всіх перед ним — головне для побудови країни, де кожен почуватиметься вільно та захищено.

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Якщо є українцем ти,

Але подався у інші світи –

Благослови тебе Боже,

Мову й культуру свою зберегти!

З Днем Конституції України – листівки та картинки

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали День Конституції України.

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