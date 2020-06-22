День Конституції України: дата, історія та цікаві факти

Коли святкують День Конституції, історія свята та вихідні у честь цього у 2020 році.
День Конституції України – одне із найважливіших національних свят українців, яке прописане в Основному Законі.
Ранок у Великому Місті розповість тобі історію цієї дати та інші цікаві факти.
День Конституції України-2020
Історія прийняття Конституції України
Україна стала останньою державою із пострадянських, яка прийняла свою Конституцію. 5 років наша країна жила так би мовити по законах Радянського союзу.
Проте 27 та 28 червня стали вирішальними та переломними днями в історії нашої держави. Саме у ці дні наші депутати працювали майже 24 години і все ж прийняли Основний Закон України. Сталось це о 9:18 ранку 28 червня 1996 року.
«Є Конституція!» – ця фраза, яку озвучив тодішній спікер Верховної Ради України Олександр Мороз, означала, що нардепи зробили важливу для нас справу – прийняли документ, яким ми можемо пишатись.
І не дарма! Адже міжнародне співтовариство визнало саме українську Конституцію однією із найдемократичніших у світі.
Автором та так званим «батьком» нашої Конституції вважається народний депутат Михайло Сирота.
Коли святкувати
Щороку День Конституції України святкують 28 червня. Це ж, до речі, прописано і в Основному Законі держави.
І, звичайно, цього дня, коли б він не був, українці мають вихідний.
У 2020 році День Конституції випадає на неділю. А отже, вихідним буде також і наступний день – понеділок, 29 червня.Також по темі: Хто і навіщо лякає Україну Заходом Вихідні на День Конституції 2020: скільки будуть відпочивати українці Куди поїхати в Україні у відпустку: найцікавіші та найкрасивіші місця
Цікаві факти
- Присяга Президента України. Кожен глава української держави, перш ніж почати виконувати свої обов’язки, має прийняти присягу. Для цього він кладе руку на Пересопницьке Євангеліє та на Конституцію України.
- Конституція у мініатюрі. У 2011 році художник-графік Ігор Степанов створив першу мініатюрну Конституцію України розміром 2х3 см. Вона має 160 сторінок, на яких вручну написано 9 тисяч букв.
- Конституція-комікс. У 2019 році у електронному варіанті створили Конституцію України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали брати Капранови, а художником – Олександр Костенко.
- Конституція – найголовніший документ в Україні. Закони, які приймаються депутатами, не мають суперечити Конституції України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий виборчий кодекс.
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