Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чому в Європі страчували через вафлі / 07.06.2020 15:38
07.06.2020 15:38
Поділитися

Чому в Європі страчували через вафлі

Фото: Pixabay

Вафлі, та ще й з фруктами і сиропом. Що може бути краще? А чи знали ви, що цей продукт приховує неймовірні історії?

Вафельна підошва

Вафельну підошву за сніданком вигадав Білл Боумерман. Саме він зробив крок уперед у зручності кросівок.

Адже у таких стало легше бігати. Вафля – це ж як м’які шипи. Зчеплення ноги з поверхнею доріжки збільшувалось, а спортивне покриття при цьому не псувалося.

Так у 1964 році народилися перші кросівки з вафельною підошвою. І полюбилися  вони не лише спортсменам.

Страти за вафлі

У Стародавні часи вафлі були рідкісною стравою з дорогими інгредієнтами.

У Європі XIV-XVI століття готували смаколики лише для членів королівського двору. А їхній рецепт прирівнювався до державної таємниці!

А тих, хто її розголошував, страчували. Тривала ця вафельна тиранія аж до ХVII століття.

Найбільша вафля у світі

Найбільшу вафлю у світі виготовили в Нідерландах у 2013 році. Ще б пак, у них вафлі – національна гордість!

Важила найбільша в світі вафелька 50 кілограмів, а випікати її довелося на тритонній пательні. Майже три метри в діаметрі, 60 кілограмів тіста та 15 кілограмів сиропу.

Більше фактів та історій про вафлі – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як квадрокоптери в Японії виганяють людей з офісів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вафля, Марина Самара, Предмет в історіях
07.06.2020 15:38



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати