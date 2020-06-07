Чому в Європі страчували через вафлі

Вафлі, та ще й з фруктами і сиропом. Що може бути краще? А чи знали ви, що цей продукт приховує неймовірні історії?

Вафельна підошва

Вафельну підошву за сніданком вигадав Білл Боумерман. Саме він зробив крок уперед у зручності кросівок.

Адже у таких стало легше бігати. Вафля – це ж як м’які шипи. Зчеплення ноги з поверхнею доріжки збільшувалось, а спортивне покриття при цьому не псувалося.

Так у 1964 році народилися перші кросівки з вафельною підошвою. І полюбилися вони не лише спортсменам.

Страти за вафлі

У Стародавні часи вафлі були рідкісною стравою з дорогими інгредієнтами.

У Європі XIV-XVI століття готували смаколики лише для членів королівського двору. А їхній рецепт прирівнювався до державної таємниці!

А тих, хто її розголошував, страчували. Тривала ця вафельна тиранія аж до ХVII століття.

Найбільша вафля у світі

Найбільшу вафлю у світі виготовили в Нідерландах у 2013 році. Ще б пак, у них вафлі – національна гордість!

Важила найбільша в світі вафелька 50 кілограмів, а випікати її довелося на тритонній пательні. Майже три метри в діаметрі, 60 кілограмів тіста та 15 кілограмів сиропу.

Більше фактів та історій про вафлі – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як квадрокоптери в Японії виганяють людей з офісів.

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