5 ценных советов для людей с веснушками

Советы для тех, у кого каждую весну на лице появляются веснушки.
Именно в весенне-летний период веснушки становятся ярче, что называется, колоритнее. Чаще всего они появляются у рыжеволосых или светловолосых людей.
Странно, но счастливые обладатели милых пятнышек часто хотят от них избавиться и прибегают к различным ухищрениям. Хотя бы в макияже.
Совет 1. Правильный make up
Не наноси на кожу тонну тонального крема в надежде спрятать веснушки. Это старит и смотрится не эстетично.
Лучше подчеркни свою природную красоту нежными, чуть розоватыми румянами. Или, если уж сильно захочется, воспользуйся прозрачной тоналкой или пудрой.
Совет 2. Цвет волос
Девушкам с веснушками следует выбирать нейтральные оттенки и избегать экспериментов с платиновым блондом и иссиня-черным цветом волос.
Подойдут все оттенки естественно-рыжего и золотистые, медовые блонды.Також по темі: Як вибрати сонцезахисні окуляри: ознаки якісного аксесуару для очей ТОП-5 шкідливих продуктів, які псують твою шкіру ТОП продуктів для красивої шкіри без зморшок і акне
Совет 3. Защита от солнца
Людям с веснушками и пигментными пятнами необходимо регулярно использовать солнцезащитные средства. Особенно, с марта по октябрь.
На пляж выбирай крема с факторами защиты SPF 30 и более. Для ежедневного ухода подойдет SPF 10.
Однако, все индивидуально. В идеале, необходима консультация с опытным дерматологом.
Совет 4. Отбеливающие маски
Если пигментация на лице сильная и веснушки прямо-таки “портят” тебе жизнь – воспользуйся народными рецептами красоты.
Отлично работает маска из свежих, очищенных и измельченных огурцов.
Она не только обладает отбеливающим эффектом, но и хорошо увлажняет.
Кожуру тоже не выбрасывай. Лучше залей ее теплой водой и дайте настояться 5 часов. Протирай ею шею и зону декольте по утрам.
Совет 5. Лосьоны от веснушек
Очень эффективен лосьон с соком лимона. Процедуру следует проводить дней 10. Залей три веточки свежей петрушки небольшим стаканом кипятка, процеди.
После надо выдавить сок из четвертинки лимона и добавить к отвару. Одна чайная ложка оливкового масла тоже не помешает. Удачи!
P.S. Перед тем, как выводить веснушки, сто раз подумай. Ведь многие о них только и мечтают! 🙂
В лице, покрытом солнечными капельками, всегда есть что-то детское и наивное. Веснушки делают людей моложе и притягательнее для противоположного пола.
В интернете сейчас даже появились видео с инструкцией о том, как их специально нарисовать.
Любите себя такими, какие вы есть. Особенно с веснушками 🙂
Напомним, раньше мы рассказывали о правилах безопасного загара.