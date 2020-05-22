5 ценных советов для людей с веснушками

Советы для тех, у кого каждую весну на лице появляются веснушки.

Именно в весенне-летний период веснушки становятся ярче, что называется, колоритнее. Чаще всего они появляются у рыжеволосых или светловолосых людей.

Странно, но счастливые обладатели милых пятнышек часто хотят от них избавиться и прибегают к различным ухищрениям. Хотя бы в макияже.

Совет 1. Правильный make up

Не наноси на кожу тонну тонального крема в надежде спрятать веснушки. Это старит и смотрится не эстетично.

Лучше подчеркни свою природную красоту нежными, чуть розоватыми румянами. Или, если уж сильно захочется, воспользуйся прозрачной тоналкой или пудрой.

Совет 2. Цвет волос

Девушкам с веснушками следует выбирать нейтральные оттенки и избегать экспериментов с платиновым блондом и иссиня-черным цветом волос.

Подойдут все оттенки естественно-рыжего и золотистые, медовые блонды.

Совет 3. Защита от солнца

Людям с веснушками и пигментными пятнами необходимо регулярно использовать солнцезащитные средства. Особенно, с марта по октябрь.

На пляж выбирай крема с факторами защиты SPF 30 и более. Для ежедневного ухода подойдет SPF 10.

Однако, все индивидуально. В идеале, необходима консультация с опытным дерматологом.

Совет 4. Отбеливающие маски

Если пигментация на лице сильная и веснушки прямо-таки “портят” тебе жизнь – воспользуйся народными рецептами красоты.

Отлично работает маска из свежих, очищенных и измельченных огурцов.

Она не только обладает отбеливающим эффектом, но и хорошо увлажняет.

Кожуру тоже не выбрасывай. Лучше залей ее теплой водой и дайте настояться 5 часов. Протирай ею шею и зону декольте по утрам.

Совет 5. Лосьоны от веснушек

Очень эффективен лосьон с соком лимона. Процедуру следует проводить дней 10. Залей три веточки свежей петрушки небольшим стаканом кипятка, процеди.

После надо выдавить сок из четвертинки лимона и добавить к отвару. Одна чайная ложка оливкового масла тоже не помешает. Удачи!

P.S. Перед тем, как выводить веснушки, сто раз подумай. Ведь многие о них только и мечтают! 🙂

В лице, покрытом солнечными капельками, всегда есть что-то детское и наивное. Веснушки делают людей моложе и притягательнее для противоположного пола.

В интернете сейчас даже появились видео с инструкцией о том, как их специально нарисовать.

Любите себя такими, какие вы есть. Особенно с веснушками 🙂

Напомним, раньше мы рассказывали о правилах безопасного загара.

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