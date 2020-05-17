Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 433 нові випадки.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 514, на щастя, вже одужало 5116 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 17 травня така:
Волинська область — 615 випадків;
Дніпропетровська область — 837 випадків;
Донецька область — 130 випадків;
Житомирська область — 546 випадків;
Закарпатська область — 885 випадків;
Запорізька область — 378 випадків;
Івано-Франківська область — 1210 випадків;
Кіровоградська область — 443 випадки;
м. Київ — 2280 випадків;
Київська область — 1197 випадків;
Львівська область — 1019 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 238 випадків;
Одеська область — 746 випадків;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1126 випадків;
Сумська область — 162 випадки;
Тернопільська область — 1078 випадків;
Харківська область — 786 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 253 випадки;
Чернівецька область — 2694 випадки;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 17 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 636173 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 467 тис. із них у США, 272 тис. у Росії, понад 241 тис.— у Великій Британії, понад 233 тис. – у Бразилії, понад 230 – в Іспанії, і понад 224 тис. в Італії)Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій
Понад 1 млн. 693 тис. осіб уже одужали. Втім, 311 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Unsplash