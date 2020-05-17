Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 травня

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 433 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 514, на щастя, вже одужало 5116 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 17 травня така:

Вінницька область — 715 випадків;

Волинська область — 615 випадків;

Дніпропетровська область — 837 випадків;

Донецька область — 130 випадків;

Житомирська область — 546 випадків;

Закарпатська область — 885 випадків;

Запорізька область — 378 випадків;

Івано-Франківська область — 1210 випадків;

Кіровоградська область — 443 випадки;

м. Київ — 2280 випадків;

Київська область — 1197 випадків;

Львівська область — 1019 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 238 випадків;

Одеська область — 746 випадків;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1126 випадків;

Сумська область — 162 випадки;

Тернопільська область — 1078 випадків;

Харківська область — 786 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 253 випадки;

Чернівецька область — 2694 випадки;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 636173 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 467 тис. із них у США, 272 тис. у Росії, понад 241 тис.— у Великій Британії, понад 233 тис. – у Бразилії, понад 230 – в Іспанії, і понад 224 тис. в Італії)

Понад 1 млн. 693 тис. осіб уже одужали. Втім, 311 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

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Фото: Unsplash

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