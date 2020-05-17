Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 травня / 17.05.2020 10:22
17.05.2020 10:22
Поділитися

Інтерактивна карта коронавірусу в Україні та світі: статистика за 17 травня


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 17 травня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 433 нові випадки.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 514, на щастя, вже одужало 5116 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 17 травня така:

Вінницька область — 715 випадків;
Волинська область — 615 випадків;
Дніпропетровська область — 837 випадків;
Донецька область — 130 випадків;
Житомирська область — 546 випадків;
Закарпатська область — 885 випадків;
Запорізька область — 378 випадків;
Івано-Франківська область — 1210 випадків;
Кіровоградська область — 443 випадки;
м. Київ — 2280 випадків;
Київська область — 1197 випадків;
Львівська область — 1019 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 238 випадків;
Одеська область — 746 випадків;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1126 випадків;
Сумська область — 162 випадки;
Тернопільська область — 1078 випадків;
Харківська область — 786 випадків;
Херсонська область — 167 випадків;
Хмельницька область — 253 випадки;
Чернівецька область — 2694 випадки;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 17 травня 2020 року у світі зафіксовано 4 636173 випадки захворювання на коронавірус (понад 1 мільйон 467 тис. із них у США, 272 тис. у Росії, понад 241 тис.— у Великій Британії, понад 233 тис. – у Бразилії, понад 230 – в Іспанії,  і понад 224 тис. в Італії)

Також по темі: Як не захворіти на коронавірус: інструкція Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Карантин 2020: як не впасти в депресію та зберігати спокій

Понад 1 млн. 693 тис. осіб уже одужали. Втім, 311 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
17.05.2020 10:22



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати