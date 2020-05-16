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ICTV / Ранок / Хто і для чого вигадав їстівні парфуми / 16.05.2020 16:32
16.05.2020 16:32
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Хто і для чого вигадав їстівні парфуми

Фото: Unsplash

Найцікавіші історії про парфуми та факти, про які ви не знали.

Їстівні парфуми

Синтетичний біолог із Гарварду Шереф Менсі розробив нову технологію використання парфумів. Пахучі речовини помістили в капсулу.

Після того, як людина ковтає її, молекули починають виділятися разом з потом. Чим більше ви пітнієте, тим сильніше ароматизуєте себе.

Шлейф від парфумів

За легендою, шлейф від парфумів ввів у моду французький король Людовік XIV. Якось він прокинувся без настрою через клопів у ліжку.

І видав наказ, який вимагав від усіх придворних поливати себе парфумами якомога більше. Навіщо? Щоб забивати власний неприємний запах.

Парфуми для тварин

Новозеландська компанія випустила унісекс туалетну воду для тварин з компонентів класу люкс. Безпечні, натуральні, гіпоалергенні речовини змішували вручну.

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Всього в колекції чотири аромати. У флакончику для тваринки 50 мілілітрів, віддати за нього доведеться $130.

Більше цікавих історій про парфуми – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому перець називають болгарським.

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Теги: Марина Самара, парфуми, Предмет в історіях
16.05.2020 16:32



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