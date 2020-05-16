Хто і для чого вигадав їстівні парфуми

Найцікавіші історії про парфуми та факти, про які ви не знали.
Їстівні парфуми
Синтетичний біолог із Гарварду Шереф Менсі розробив нову технологію використання парфумів. Пахучі речовини помістили в капсулу.
Після того, як людина ковтає її, молекули починають виділятися разом з потом. Чим більше ви пітнієте, тим сильніше ароматизуєте себе.
Шлейф від парфумів
За легендою, шлейф від парфумів ввів у моду французький король Людовік XIV. Якось він прокинувся без настрою через клопів у ліжку.
І видав наказ, який вимагав від усіх придворних поливати себе парфумами якомога більше. Навіщо? Щоб забивати власний неприємний запах.
Парфуми для тварин
Новозеландська компанія випустила унісекс туалетну воду для тварин з компонентів класу люкс. Безпечні, натуральні, гіпоалергенні речовини змішували вручну.Також по темі: Неймовірна історія пакета: як він допоміг врятувати життя немовляти Я їм свічку не тримав! Історія появи вислову Як гамбургер врятував життя Роберту Дауні-молодшому
Всього в колекції чотири аромати. У флакончику для тваринки 50 мілілітрів, віддати за нього доведеться $130.
Більше цікавих історій про парфуми – дивіться у відео.
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